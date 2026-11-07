Il prezzo della Dyson continua a scendere, per questo l'ho comprata su Ebay risparmiando altri 20 euro

Il nuovo ribasso, rende più interessante uno degli aspirapolvere senza filo più richiesti del marchio, soprattutto nel confronto con il Dyson V8, il modello d’ingresso della gamma. Si parla di un ricondizionato certificato: quindi un prodotto già usato, ma controllato, pulito e rimesso in vendita secondo gli standard Dyson. Il punto è tutto qui: a questa cifra il V10 costa meno di un V8 nuovo, pur offrendo più autonomia e più potenza.

Il calo è arrivato a tappe. Il Dyson V10 Absolute refurbished era partito da 279 euro, poi era sceso a 259 euro. Ora, nel negozio ufficiale Dyson su eBay, è arrivato a 239 euro. Altri 20 euro in meno, abbastanza per cambiare il confronto con i modelli nuovi. Anche perché, secondo Netzwelt, il prezzo più basso indicato per un Dyson V10 nuovo parte da almeno 458,99 euro.

Il risparmio, quindi, è di circa 220 euro rispetto al nuovo. Una cifra pesante, soprattutto per un cordless che resta nella fascia medio-alta. Ma il dato che colpisce di più è un altro: il Dyson V8 nuovo, cioè il modello più accessibile della gamma, viene indicato da circa 289 euro. Tradotto: oggi il V10 ricondizionato costa meno del V8 nuovo, pur avendo una scheda tecnica più forte. Non capita spesso, almeno quando si parla di prodotti Dyson venduti da canali legati direttamente al produttore.

Refurbished certificato: controlli Dyson, garanzia e protezione eBay

L’offerta riguarda un refurbished certificato, non un usato qualsiasi venduto da un privato. Nella scheda si legge che il Dyson V10 è stato ispezionato, pulito e ricondizionato dal produttore, con l’obiettivo di riportarlo a condizioni tecniche in linea con le specifiche originali. In parole semplici: può avere alle spalle un precedente utilizzo, ma viene rimesso in vendita dopo controlli ufficiali.

Aspirapolvere cordless con accessori e componenti appoggiati sul tavolo, a richiamare controlli e ricondizionamento prima della vendita.

Nel prezzo sono inclusi anche un anno di garanzia del produttore e 12 mesi di protezione aggiuntiva eBay. Due aspetti non secondari. Chi compra un ricondizionato guarda al risparmio, certo, ma spesso teme batteria usurata, accessori mancanti o piccoli difetti non dichiarati. La presenza del negozio ufficiale Dyson su eBay riduce questi dubbi, anche se non li elimina del tutto. Un prodotto nuovo resta nuovo: confezione intatta, batteria mai usata, meno incognite. Però costa di più.

V10 contro V8: più autonomia, più potenza e una dotazione più ricca

Il confronto tecnico spiega perché il Dyson V10 refurbished a 239 euro attiri l’attenzione. Il V10 monta il motore digitale Dyson V10, che secondo i dati del produttore arriva fino a 125.000 giri al minuto. In modalità Max raggiunge 151 Airwatt, mentre il Dyson V8 si ferma a 115 Airwatt. Non è solo una differenza da scheda tecnica: su tappeti, briciole pesanti e sporco più ostinato, quella potenza in più può farsi sentire.

Anche l’autonomia premia il V10. Il modello in offerta arriva fino a 60 minuti di funzionamento, contro i circa 40 minuti del V8, sempre in base ai dati dichiarati. Il peso resta gestibile: 2,68 kg per il V10, con il V8 leggermente più leggero. Nell’uso di tutti i giorni quei grammi possono contare, ma difficilmente cambiano la scelta per chi cerca soprattutto durata e capacità di aspirazione.

La dotazione indicata comprende una bocchetta combinata, una bocchetta per fessure e una mini-spazzola elettrica, utile per divani, sedili dell’auto e superfici più complicate. Come altri modelli Dyson, il V10 può diventare in pochi secondi un aspirapolvere portatile. Una funzione ormai nota, ma ancora molto pratica quando si passa dai pavimenti agli imbottiti senza cambiare apparecchio.

Il Dyson V10 a 239 euro conviene soprattutto a chi cerca un aspirapolvere senza filo potente, vuole restare su Dyson e accetta l’idea di comprare un ricondizionato certificato. Per famiglie, case medio-grandi, animali domestici o stanze con tappeti, la maggiore autonomia e la potenza superiore rispetto al V8 possono fare la differenza. A questo prezzo, guardare solo al modello base diventa meno scontato.

Meglio puntare su un modello nuovo, invece, se si vuole evitare qualsiasi dubbio sull’usura della batteria o se si preferisce un prodotto appena uscito dalla fabbrica. Chi vive in un appartamento piccolo, ha pavimenti semplici e usa l’aspirapolvere per sessioni brevi potrebbe trovare sufficiente un V8 o un altro cordless meno costoso. Ma con il V10 refurbished Dyson su eBay sotto quota 240 euro, il rapporto tra prestazioni e spesa diventa il vero nodo dell’offerta.