Quando il power bank di Charmast va in offerta, il mondo si precipita su Amazon per acquistarlo. Perché? Beh, con meno di 18 euro ci si porta a casa un “lingotto d’energia” da ben 10.400mAh, con due porte USB-A, una porta USB-C e addirittura un display LED per dare un’occhiata al volo alla carica rimanente. Impressionante.

Il power bank più completo in assoluto oggi è anche il più conveniente

Quello di Charmast è un power bank compatto, un lingotto pieno d’energia con linee morbide. Lo puoi portare con te ovunque – nello zaino, in borsa o addirittura in tasca – senza avvertirne il peso. Lo scocca è in plastica e presenta un pattern ruvido molto piacevole al tatto e che migliora anche il grip. L’estremità lucida invece ospita il display LED che ti informa della carica rimanente del gadget, dell’amperaggio e così via.

In termini di connettività, abbiamo un input microUSB, due output USB-A con tecnologia iSmart e, infine, un input & output USB-C, sicuramente il più utile e versatile. Sul fianco troviamo invece un comodo pulsante per l’accensione e lo spegnimento del power bank.

Con questo accessorio puoi ricaricare smartphone e tablet di ogni brand (iPhone e iPad compresi, dunque), ma anche altri dispositivi come le console portatili. E, ovviamente, all’occorrenza puoi ricaricarne anche più di uno nello stesso momento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.