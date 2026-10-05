Il popup più odiato di iPhone finalmente viene rimosso dopo questo aggiornamento

Il ritocco riguarda la schermata di App Tracking Transparency, dopo il confronto con alcune autorità europee della concorrenza. Per gli utenti, la differenza si vedrà soprattutto nel messaggio che compare prima di autorizzare, o negare, il tracciamento.

La novità più evidente riguarda il popup ATT, la finestra che appare quando un’app vuole collegare i dati raccolti al suo interno con informazioni provenienti da servizi di altre società. Con iOS 27.2, in Italia, quella schermata avrà un testo rivisto e una grafica diversa rispetto a quella vista finora dagli utenti iPhone.

Per le app distribuite nel nostro Paese, la nuova richiesta sarà l’unica disponibile. Lo stesso modello, secondo quanto previsto da Apple, arriverà anche in Francia e Germania, mentre Polonia e Romania entreranno nel nuovo regime europeo. C’è poi un dettaglio importante per gli sviluppatori: potranno inserire un pulsante chiamato “Additional Information”, pensato per spiegare meglio perché viene chiesto il consenso.

In quella sezione, per esempio, un’app potrà chiarire se vuole usare i dati per pubblicità mirata o per misurare i risultati di una campagna pubblicitaria. Non sarà quindi una richiesta generica, lasciata lì sullo schermo senza molte spiegazioni. L’utente avrà qualche elemento in più prima di decidere se autorizzare o bloccare il tracciamento.

Consenso e identificatore pubblicitario: la regola di fondo non cambia

Il principio di App Tracking Transparency, introdotto da Apple per limitare il tracciamento tra app e siti di aziende diverse, resta lo stesso. Anche con iOS 27.2, gli sviluppatori dovranno chiedere il permesso prima di svolgere le attività di tracciamento previste dal sistema ATT.

Uno smartphone mostra una schermata di consenso e impostazioni privacy, al centro delle novità sul tracciamento in iOS 27.2.

Resta centrale anche l’identificatore pubblicitario del dispositivo, cioè il codice usato dalle app per riconoscere un utente a fini pubblicitari. Se il consenso non viene dato, l’app non può accedere liberamente a quell’identificatore: il sistema restituisce una sequenza di zeri, rendendo di fatto inutilizzabile quel canale per il tracciamento previsto da Apple. È il meccanismo già in vigore oggi.

A cambiare, dunque, non è la regola principale. Cambia il modo in cui la richiesta viene mostrata. E cambia in parte anche il rapporto tra chi sviluppa le app e chi usa l’iPhone, perché la nuova finestra permette di spiegare con più precisione il motivo della domanda. Poi la scelta resta all’utente: accettare o rifiutare.

Il consenso potrà essere richiesto di nuovo dopo un anno

La seconda modifica riguarda la frequenza con cui il messaggio ATT potrà ricomparire. Nell’Unione Europea, gli sviluppatori potranno riproporre la richiesta di consenso dopo dodici mesi dalla scelta precedente dell’utente, anche se la prima risposta era stata negativa.

In pratica, un rifiuto non chiuderà la porta per sempre. Dopo un anno, l’app potrà chiedere di nuovo l’autorizzazione al tracciamento. A quel punto l’utente potrà confermare il no, oppure cambiare idea. È un passaggio non banale, soprattutto per chi finora considerava quella scelta come definitiva, o comunque stabile nel tempo.

Resta però il controllo generale nelle impostazioni di iPhone. Chi disattiva l’opzione che consente alle app di chiedere l’autorizzazione al tracciamento non vedrà comparire la richiesta ATT. Nell’Unione Europea, Apple rinominerà questa voce in “Allow Apps to Request to Link Your Activity Across Companies”, una formula più lunga, ma anche più chiara sul collegamento tra attività dell’utente e aziende coinvolte.

Autorità europee e tempi: quando arriva iOS 27.2

Le modifiche arrivano dopo gli accordi raggiunti da Apple con alcune autorità europee della concorrenza, che avevano contestato il funzionamento di ATT nei rapporti tra la società di Cupertino e gli sviluppatori di terze parti. Il punto è delicato: una regola pensata per la privacy può avere effetti anche sulla concorrenza nel mercato della pubblicità digitale.

Apple mantiene il consenso preventivo, ma cambia il modo in cui viene presentata la richiesta e apre alla possibilità di riproporla nel tempo. Una correzione mirata, non una riscrittura del sistema. Per gli utenti italiani, il risultato sarà concreto: un popup diverso, più articolato, e la possibilità di rivederlo dopo un anno.

La prima beta di iOS 27.2 è disponibile dal 16 settembre 2026. Secondo le tempistiche indicate nel materiale di rilascio, la versione stabile potrebbe arrivare a ottobre, anche se Apple non ha ancora comunicato una data definitiva per la distribuzione pubblica. Nello stesso aggiornamento, in Italia, è previsto anche il filtro “Chiedi il motivo della chiamata”, pensato per gestire con più controllo le chiamate in ingresso.