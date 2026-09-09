Il pc sta controllando ciò che scrivi: devi disattivare questa impostazione per fermarlo subito

Windows include alcune funzioni di personalizzazione che possono analizzare campioni di ciò che digitiamo, e molti utenti potrebbero non sapere che sono già attive.

Non si tratta di un keylogger che registra ogni tasto, ma di impostazioni legate al miglioramento della digitazione, dei suggerimenti e del riconoscimento della lingua. Chi preferisce limitare al massimo l’invio di informazioni a Microsoft può però controllarle e disattivarle direttamente dalle impostazioni del sistema.

Inking & Typing Personalization: cos’è e perché Windows la tiene attiva

La funzione si chiama Inking & Typing Personalization e si trova nelle impostazioni sulla privacy di Windows. Per Microsoft serve a rendere più precisi il dizionario personalizzato, i suggerimenti di testo, il completamento automatico e il riconoscimento della scrittura a mano. È utile soprattutto per chi usa una penna digitale o digita spesso le stesse parole: nomi propri, termini tecnici, formule ricorrenti.

In sostanza, Windows prova a imparare come scriviamo. Lo fa, spiega l’azienda, raccogliendo “campioni dei contenuti digitati o scritti” per migliorare le funzioni di input. Una frase che può suonare innocua. Oppure no, dipende dalla sensibilità di ciascuno.

Anche perché non tutti, quando accendono un portatile nuovo o aggiornano il sistema, vanno a controllare questa voce. È una di quelle impostazioni nascoste tra i menu, lontane dalla schermata principale. Eppure incide su come il PC tratta ciò che scriviamo.

Testi nel cloud: cosa può partire dal PC e cosa vuol dire anonimizzazione

Il nodo più delicato è questo: alcuni campioni di testo digitato possono essere inviati ai server Microsoft per essere elaborati. L’azienda sostiene che questi dati siano anonimizzati, quindi non collegati direttamente a una persona precisa. In parole semplici, non dovrebbero contenere elementi utili a identificare subito l’utente e non dovrebbero diventare un registro completo di tutto quello che viene scritto.

Non si parla quindi di un sistema che registra ogni tasto in tempo reale, né di una funzione pensata per raccogliere password, messaggi privati o dati bancari. Resta però un punto sensibile. Chi lavora con documenti riservati, testi aziendali, appunti legali, o semplicemente non vuole condividere nulla di ciò che digita, può non gradire questa raccolta. Il punto non è fare allarmismo. È sapere che l’opzione esiste e decidere consapevolmente se lasciarla attiva.

Come disattivare raccolta input e diagnostica facoltativa dalle impostazioni

Per disattivare Inking & Typing Personalization su Windows 11 bastano pochi passaggi: aprire Impostazioni, entrare in Privacy e sicurezza, selezionare Personalizzazione input penna e digitazione e spegnere l’interruttore. Da quel momento Windows smette di usare quella funzione per personalizzare dizionario e suggerimenti.

C’è però una conseguenza pratica: si perde anche il dizionario personalizzato costruito dal sistema in base all’uso quotidiano. Nella stessa zona vale la pena controllare anche Diagnostica e feedback, dove si trova l’opzione Invia dati di diagnostica facoltativi.

Disattivarla riduce l’invio a Microsoft di informazioni aggiuntive sull’uso del PC, comprese indicazioni sul comportamento nelle app e, in alcuni casi, sulla navigazione. Windows continuerà a funzionare normalmente, ma con meno dati condivisi. Per chi vuole un computer meno “loquace”, è uno dei controlli da fare subito.