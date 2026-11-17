Un malware chiamato Remus sta attirando l’attenzione degli esperti perché, secondo i suoi sviluppatori, consentirebbe di leggere Gmail anche dopo il cambio della password.

Il caso, segnalato il 16 novembre 2026 da Hudson Rock e ripreso da Malwarebytes, riguarda soprattutto gli account usati su dispositivi compromessi. Le promesse di chi vende Remus, però, non sono ancora verificate e non dimostrano una falla di Google. Per chi sospetta un furto di accessi, è importante capire perché cambiare password potrebbe non bastare e quali controlli servono.

Remus, la scoperta di Hudson Rock e le promesse degli sviluppatori

Secondo Hudson Rock, gli operatori di Remus Stealer stanno pubblicizzando una funzione in grado di leggere le email di Gmail anche dopo il cambio password e, a loro dire, perfino dopo la revoca della sessione. Una promessa pesante, venduta nei canali frequentati dai criminali informatici come un servizio già pronto. Gli analisti hanno esaminato materiale promozionale, schermate e conversazioni con lo sviluppatore e con un possibile cliente. La loro conclusione, però, è più prudente: l’interfaccia mostrata permette di vedere una casella di posta, ma non prova che l’accesso resti aperto dopo una vera messa in sicurezza dell’account.

Quando gli è stato chiesto come funzionasse il sistema, lo sviluppatore avrebbe parlato di interazione con la memoria del browser, spiegando che il software “si esegue e poi termina”. Nessun dettaglio tecnico verificabile. Ha anche detto che alcuni clienti avrebbero confermato l’efficacia contro i controlli antifrode di Google. Ma, al momento, resta una dichiarazione. Non una prova.

Gmail, perché non ci sono prove di una nuova falla zero-day

Il punto centrale, spiegano gli analisti, è che le informazioni disponibili non dimostrano l’esistenza di una vulnerabilità zero-day di Gmail. Almeno per ora, non c’è una prova pubblica che Remus sfrutti un difetto sconosciuto nei sistemi di Google per mantenere l’accesso alla posta dopo il recupero dell’account. Hudson Rock indica uno scenario più plausibile: il riuso di accessi ottenuti mentre il dispositivo era compromesso, magari attraverso cookie, token di sessione o dati salvati dal browser.

In parole semplici, il problema potrebbe non essere Gmail in sé, ma il dispositivo infetto da cui l’utente continua a collegarsi. Anche Malwarebytes invita alla cautela: l’affermazione più grave, cioè che la posta resti leggibile dopo un ripristino completo dell’account, “non è ancora stata verificata”. È una differenza tecnica, certo, ma molto concreta. Cambiare password da un computer ancora contaminato può esporre di nuovo l’utente, perché il malware potrebbe intercettare o riusare elementi già presenti nella sessione.

Account a rischio: le mosse per chiudere le sessioni e ripulire tutto

Per chi teme di essere stato colpito da Remus o da un altro infostealer, gli esperti di Malwarebytes consigliano prima di tutto una cosa semplice: usare un dispositivo separato e sicuro, non quello sospetto, per entrare nell’account Google. Da lì bisogna cambiare la password, controllare gli eventi di sicurezza recenti, verificare i dispositivi collegati e rimuovere ogni accesso non riconosciuto. Poi serve disconnettere le sessioni attive, revocare le app di terze parti non necessarie e attivare, se manca, l’autenticazione a due fattori con un metodo solido.

Sul dispositivo compromesso va invece fatta una scansione approfondita con strumenti aggiornati. Nei casi più seri può essere necessario reinstallare il sistema o rivolgersi a un tecnico. “Prima si bonifica la macchina, poi si torna sugli account”, ripetono gli specialisti. È più lento di un semplice cambio password, ma spesso è l’unico modo per chiudere davvero la porta.