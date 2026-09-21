Il nuovo gioiello Apple ha un problema inaspettato

La cassa diventa più larga, mentre lo schermo resta identico. Un piccolo scarto nelle misure, appena un millimetro, che riporta al centro il tema delle cornici e dell’equilibrio estetico dello smartwatch.

Sulla carta sembra poco. Quasi niente. Eppure la differenza c’è. La Apple Watch Series 12 da 42 mm misura ora 42 × 37 × 9,7 millimetri. La precedente Series 11 arrivava invece a 42 × 36 × 9,7 millimetri. In pratica: un millimetro in più in larghezza, altezza e spessore invariati. Una variazione minima, certo, ma al polso può farsi notare, soprattutto nel confronto diretto con un modello recente.

Lo stesso vale per la versione più grande. Il modello da 46 mm passa da 39 a 40 millimetri di larghezza, senza cambiare la misura verticale. Apple, stando alle specifiche ufficiali riprese dalla stampa specializzata tedesca, ha quindi allargato leggermente la cassa dell’orologio. Ma quello spazio in più non diventa schermo. Ed è qui il paradosso della nuova generazione: cresce il corpo, non cresce il display.

Display OLED fermo: stessi pixel, stessa superficie

Il nodo è tutto nel display OLED. Sulla Apple Watch Series 12 non aumentano né i pixel né l’area visibile rispetto alla generazione precedente. Il modello più piccolo resta a 446 × 374 pixel, con una superficie dichiarata di 970 mm². La variante più grande mantiene invece 496 × 416 pixel e un’area di 1.196 mm². Numeri uguali a quelli della Series 11, almeno per la parte davvero utilizzata dallo schermo.

Confronto ravvicinato tra due smartwatch simili: cassa leggermente diversa e display che appare della stessa dimensione.

Per chi lo userà ogni giorno, questo vuol dire una cosa semplice: notifiche, quadranti, app per lo sport e schermate di sistema avranno lo stesso spazio di prima. Non ci sarà quella sensazione di maggiore apertura che in altri passaggi di generazione aveva accompagnato l’Apple Watch. La casa di Cupertino potrebbe aver lavorato sulla struttura, sui componenti interni o sulla solidità generale. Ma l’aumento della larghezza non si traduce in un display più grande. È una scelta tecnica, probabilmente. Però si vede.

Cornici più evidenti, il dettaglio che pesa sul design

La conseguenza più discussa riguarda le cornici più evidenti attorno allo schermo. Dalla Apple Watch Series 7 fino alla Series 9, il bordo nero era rimasto piuttosto sottile, attorno a 1,7 millimetri. Con la Series 10 era già salito a circa 2,3 millimetri. Ora, con la Series 12, quella fascia scura appare ancora più presente, almeno quando la si mette accanto ai modelli precedenti.

C’è poi un altro particolare, meno immediato ma importante per l’effetto finale. Secondo le prime analisi del prodotto, la nuova cassa sembra meno curva verso il frontale. In sostanza, il vetro e la sua cornice nera danno l’impressione di cominciare prima, rendendo il bordo più spesso alla vista. Non cambia l’uso quotidiano: un messaggio si legge allo stesso modo, un allenamento parte con lo stesso gesto. Però l’occhio se ne accorge. E chi arriva da una Series 11 o da una Series 9 potrebbe notarlo subito.

Cinturini compatibili e uscita nei negozi il 18 settembre

Sul piano pratico, almeno, arriva una conferma importante: i cinturini Apple Watch già acquistati dagli utenti resteranno compatibili con la nuova Series 12. L’aumento della larghezza della cassa non obbligherà quindi, in base alle informazioni diffuse da Apple, a comprare nuovi accessori. Non è un dettaglio da poco, visto che molti utenti negli anni hanno messo insieme cinturini sportivi, in tessuto, in metallo o in pelle, spesso pagati cifre tutt’altro che trascurabili.

La Apple Watch Series 12 arriverà sul mercato venerdì 18 settembre 2026. Resta da vedere come sarà accolta questa scelta: una cassa appena più larga, uno schermo invariato e una cornice più visibile. Apple continuerà a puntare sull’integrazione tra hardware, software e servizi per la salute. Ma stavolta una parte della discussione ruoterà attorno a un dettaglio quasi millimetrico. Piccolo, sì. Però negli smartwatch anche un millimetro può cambiare la percezione di un prodotto.