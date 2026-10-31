Il nuovo aggiornamento iOS è un trionfo per la salute: puoi sfruttarlo da subito

Un nuovo aggiornamento per iPhone potrebbe cambiare il modo in cui alcune informazioni personali vengono consultate, ma le novità più interessanti richiedono ancora qualche verifica.

Le indiscrezioni su iOS 27.3 parlano di un calendario già delineato e di possibili interventi in più aree del sistema. Tra funzioni quotidiane e novità ancora da confermare, distinguere le anticipazioni dall’aggiornamento effettivamente disponibile diventa importante. Le prossime settimane potrebbero chiarire quali cambiamenti arriveranno davvero sugli smartphone Apple.

iOS 27.3, beta a novembre e uscita pubblica prima delle feste

Secondo quanto riportato da Infobae, sulla base di informazioni di Europa Press, lo sviluppo di iOS 27.3 sarebbe già a buon punto. La prima beta per sviluppatori è attesa nei prossimi giorni, con una data possibile già da lunedì 2 novembre. Il lancio per tutti, invece, dovrebbe arrivare nella parte centrale di dicembre.

Una tabella di marcia che Apple conosce bene: negli anni scorsi aggiornamenti simili sono usciti proprio nella seconda settimana del mese, con iOS 26.2 il 12 dicembre, iOS 18.2 l’11 dicembre e iOS 17.2 sempre l’11 dicembre. A Cupertino, di solito, l’ultima versione importante dell’anno viene pubblicata con qualche giorno di margine, così da intervenire su eventuali bug prima delle feste.

L’unica particolarità, questa volta, riguarda la numerazione: iOS 27.1 sarebbe stato riservato in esclusiva a iPhone Duo, facendo slittare il nome degli aggiornamenti successivi senza cambiare davvero il ritmo del calendario.

App Salute, torna il progetto con Longevità ed Età di salute

La novità più attesa di iOS 27.3 riguarda l’app Salute. Apple potrebbe riportare il nuovo disegno visto per poco nelle prime beta di iOS 27.2, poi sparito prima della versione finale. In quelle versioni erano comparse una scheda chiamata Longevità e una sezione indicata come Età di salute: due strumenti pensati per rendere più chiari i dati raccolti da iPhone e Apple Watch.

Per ora non c’è ancora una scheda tecnica completa, quindi resta da capire quali parametri saranno usati e con quali limiti. Il segnale, però, è netto: Apple continua a puntare sul benessere personale e vuole rendere l’app Salute sempre più centrale nell’esperienza quotidiana di iOS. Per gli utenti significa dati più ordinati e più facili da leggere. Non una diagnosi, naturalmente. Piuttosto una fotografia, giorno dopo giorno, dei propri indicatori.

Siri AI si allarga: nuove lingue e primi passi di Apple Intelligence in Cina

Con iOS 27.3 dovrebbe andare avanti anche l’espansione di Siri AI, l’assistente rinnovato arrivato all’inizio in inglese insieme a iOS 27. Con iOS 27.2 sono già stati aggiunti francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. Apple ha poi anticipato che entro la fine dell’anno arriveranno anche cinese tradizionale, norvegese, turco e vietnamita: un’indicazione che porta dritta al prossimo aggiornamento.

In parallelo, secondo Bloomberg, Apple starebbe preparando l’arrivo delle prime funzioni di Apple Intelligence in Cina proprio con iOS 27.3. Siri AI, però, non dovrebbe essere disponibile subito sul mercato cinese, almeno in questa prima fase.

È un dettaglio importante, perché mostra come l’intelligenza artificiale di Apple stia procedendo a velocità diverse tra lingue, Paesi e regole locali. Per chi usa un iPhone, dicembre si annuncia quindi come il mese in cui l’aggiornamento inizierà a mostrare la sua parte più concreta.