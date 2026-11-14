Il nuovo aereo della Nasa potrebbe permettere ai passeggeri di rivoluzionare i voli

La NASA sta sperimentando un aereo dalla forma insolita che potrebbe cambiare il futuro dei voli, ma la novità più importante riguarda chi resta a terra.

Il progetto X-59, sviluppato con Lockheed Martin, punta a studiare un modo diverso di superare la velocità del suono. Al centro non c’è soltanto la rapidità del viaggio: i ricercatori vogliono capire come ridurre un effetto che per decenni ha limitato gli aerei supersonici. La risposta arriverà dai test della NASA e potrebbe avere conseguenze sui voli commerciali del futuro.

Che cosa ha annunciato la NASA e perché vuole cambiare il modo di volare

Al centro del progetto c’è la missione Quesst. La NASA vuole raccogliere dati reali sul cosiddetto “tonfo sonico” attenuato, cioè una versione molto meno invasiva del boato prodotto dagli aerei supersonici. Il punto, però, non è soltanto tecnico. Negli Stati Uniti, come in molti altri Paesi, i voli commerciali supersonici sopra la terraferma sono stati limitati per anni proprio a causa del rumore sulle città e sulle comunità sorvolate.

In pratica, l’agenzia americana prova a rispondere a una domanda semplice: si può volare da una costa all’altra in meno tempo senza disturbare chi sta a terra? “L’obiettivo è fornire dati affidabili alle autorità regolatorie”, ha spiegato più volte la NASA nei materiali della missione. Questo non vuol dire che domani l’X-59 porterà passeggeri. Resta un aereo sperimentale, nato per misurare, ascoltare e confrontare.

Dentro l’X-59: design, aerodinamica e test decisivi

Il NASA X-59 ha una linea fuori dal comune: muso lunghissimo e sottile, ali pensate per controllare le onde d’urto e una cabina senza la classica visuale frontale. Per vedere davanti, il pilota usa un sistema di telecamere e schermi chiamato eXternal Vision System, studiato per sostituire il parabrezza anteriore senza sacrificare sicurezza e controllo. È uno degli elementi più sorprendenti del velivolo.

Ma non è una scelta di stile. Ogni dettaglio serve a distribuire le onde di pressione in modo diverso, evitando che si uniscano in un unico boato secco. Secondo la NASA, l’aereo dovrebbe raggiungere circa Mach 1,4, poco più di 1.480 chilometri orari, volando a un’altitudine intorno ai 16.700 metri. Più che un aereo di linea, un laboratorio volante. Durante le prove, i tecnici controlleranno rumore, stabilità, comportamento aerodinamico e risposta dei sistemi di bordo, passo dopo passo.

Dai test in volo ai passeggeri: tempi, limiti e futuro dell’aviazione

Dopo le verifiche a terra e i primi voli di collaudo, arriverà la fase più delicata: i passaggi sopra alcune comunità selezionate negli Stati Uniti, dove saranno raccolte le reazioni dei residenti al sorvolo dell’aereo supersonico silenzioso. Non basterà misurare i decibel. Serviranno questionari, risposte quotidiane, impressioni dirette. “Lo avete sentito?”, “era fastidioso?”. Domande semplici, ma decisive.

Solo dopo la Federal Aviation Administration e altri enti potranno valutare se rivedere le regole sui voli supersonici civili. I tempi, però, non sono brevi. Prima di vedere un eventuale jet passeggeri nato da queste tecnologie serviranno investimenti industriali, certificazioni, motori adatti e costi sostenibili per il mercato. Il progetto indica comunque una strada: voli più rapidi tra continenti, senza riproporre il problema che aveva segnato l’era del Concorde. Per ora l’X-59 resta un prototipo. Ma guarda a una richiesta molto concreta dei passeggeri: arrivare prima, senza far tremare i vetri a terra.