Il Notebook da gaming TOP DI GAMMA oggi lo paghi 400 EURO IN MENO!

Se sei un appassionato di videogiochi, oggi è sicuramente la tua giornata fortunata! Al momento su Amazon il notebook gaming MSI è in offerta speciale a soli 1.299€ con il 24% di sconto!

Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo risparmiando addirittura 400 euro sul prezzo di listino! Con questo computer portatile potrai godere di un’esperienza di gioco senza pari, grazie alle sue elevate prestazioni e alla sua qualità costruttiva. Cogli al volo la promozione!

Notebook gaming MSI: il pc portatile più amato dai gamers

Il notebook gaming MSI è dotato di un processore Intel Core i7 di decima generazione, 16 GB di RAM DDR4, una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, un display Full HD da 15,6 pollici e uno storage SSD da 512 GB. Queste specifiche tecniche ti permetteranno di giocare ai tuoi titoli preferiti con la massima fluidità e senza alcun rallentamento.

Inoltre il dispositivo è dotato di una tastiera retroilluminata RGB, che ti permetterà di personalizzare l’illuminazione delle tastiere in base alle tue preferenze, e di un sistema di raffreddamento avanzato, che manterrà la temperatura del tuo computer costante anche durante le sessioni di gioco più intense.

Il notebook dispone di una vasta gamma di porte, tra cui una porta HDMI, una porta USB-C, tre porte USB-A e un jack per cuffie. Ciò significa che avrai la possibilità di connetterti a diversi dispositivi e accessori, come monitor, stampanti, hard disk esterni e molto altro ancora.

Ma non è solo l’hardware a rendere questo notebook un’ottima scelta per i giocatori. MSI ha anche incluso una serie di software e funzionalità per ottimizzare l’esperienza di gioco. Il software Dragon Center ti permette di personalizzare le impostazioni del tuo computer in modo da massimizzare le prestazioni durante il gioco, mentre il sistema audio Nahimic 3D ti offre un’esperienza audio immersiva, che ti farà sentire al centro dell’azione.

Ad oggi il notebook gaming MSI è in offerta speciale su Amazon a soli 1.299€ con il 24% di sconto. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino, un’occasione unica ed imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.