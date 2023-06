Il monitor SAMSUNG più amato dagli appassionati di GAMING a 100 EURO IN MENO

Appassionati di gaming in ascolto, non potete assolutamente lasciarvi scappare questa mega offerta! Il Samsung Monitor Gaming da 24″ oggi è disponibile su Amazon a soli 169,90€ , con uno sconto del 37%.

Questo display ti offre un’esperienza di gioco immersiva e di alta qualità che non hai mai provato fino ad adesso. Proseguendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, oltre a pagare in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta è in scadenza!

Esperienza di gioco al top con il Samsung Monitor Gaming da 24″

Questo monitor da 24″ offre un display Full HD con una risoluzione nitida e dettagliata. Ogni immagine e ogni dettaglio del gioco verranno resi con precisione e vivacità. Il monitor è dotato di un tempo di risposta rapido per garantire un’esperienza di gioco fluida e senza sfocature.

La frequenza di aggiornamento di 75Hz ti permette di godere di un’esperienza di gioco ultra fluida, riducendo l’effetto di sfarfallio e assicurando transizioni fluide tra le immagini. I movimenti saranno reattivi e precisi, permettendoti di avere il controllo totale durante le tue sessioni di gioco.

Grazie alla tecnologia AMD FreeSync , il monitor sincronizza automaticamente la frequenza di aggiornamento con la scheda grafica del tuo PC, eliminando lo stuttering e il tearing delle immagini. Goditi un’esperienza di gioco impeccabile, senza interruzioni o artefatti visivi.

La modalità Game Mode ottimizza automaticamente le impostazioni del monitor per proiettare la migliore esperienza di gioco possibile. Potrai immergerti completamente nel mondo virtuale e goderti colori vividi e dettagli nitidi.

Il design sottile e moderno del Samsung Monitor Gaming lo rende un complemento perfetto per la tua configurazione da gaming. Le sue cornici ultrasottili offrono un’esperienza visiva senza interruzioni e consentono di creare configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità.

Il Samsung Monitor Gaming da 24″ è un’opzione eccellente per chi cerca un monitor di alta qualità per il gaming. Attualmente è disponibile a soli 169,90€ , con uno sconto del 37% : non farti scappare un’opportunità così allettante!oe

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.