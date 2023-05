Il Monitor da gaming TOP DI GAMMA oggi è tuo a 130 EURO IN MENO

Sei un appassionato giocatore sempre alla ricerca della perfezione tecnologica? Allora non potrai resistere a questa fantastica offerta! L’ASUS TUF Monitor Gaming 28”, capace di portare la tua esperienza di gioco a un livello completamente nuovo, è ora disponibile su Amazon a soli 309,99€.

Con uno sconto straordinario del 29%, potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta sta per scadere quindi non c’è tempo da perdere!

ASUS TUF Monitor Gaming: il display più amato dagli appassionati di videogiochi

L’ASUS TUF Gaming 28″ non è un semplice monitor, è un vero e proprio portale verso mondi virtuali. Dotato di un pannello IPS 4K UHD (3840 x 2160) e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, offre immagini nitide e fluide, permettendoti di immergerti completamente nel tuo gioco preferito.

Ma non è tutto. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, il monitor riduce al minimo gli strappi e le interruzioni dell’immagine, assicurando una riproduzione del gioco sempre fluida e senza interruzioni. La tecnologia HDR 400, poi, migliora ulteriormente la qualità delle immagini, offrendo una gamma di colori e una luminosità sorprendenti.

E non dimentichiamo il comfort. Con la tecnologia ASUS Eye Care, che riduce la luce blu e le emissioni di sfarfallio, potrai giocare per ore senza affaticare la vista. Inoltre, grazie al suo supporto ergonomico, potrai regolare l’angolo di visione per garantire un comfort ottimale durante le tue lunghe sessioni di gioco.

L’ASUS TUF Monitor Gaming 28” rappresenta l’evoluzione della tecnologia di gioco. Preparati a entrare in una nuova dimensione di gioco e approfitta subito della mega offerta di Amazon! Ad oggi il display è disponibile a soli 309,99€ grazie ad uno sconto bomba del 29%. La promozione è in scadenza quindi coglila al volo!

