Il mio Wi-Fi aveva il segnale al massimo eppure sembrava non funzionare: poi ho capito il motivo

Le tacche sullo schermo, quelle che guardiamo d’istinto, dicono solo una cosa: il segnale arriva. Ma non spiegano davvero se la connessione funziona bene.

Le barre del Wi-Fi indicano soprattutto la forza del segnale tra il dispositivo — telefono, portatile, smart tv — e il router wireless. In sostanza dicono quanto bene il dispositivo “sente” il router. Non dicono, invece, quanto sia veloce o stabile la connessione a internet. Si può stare a un metro dal modem, con tutte le tacche accese, e vedere comunque pagine lente, video che si bloccano o riunioni online che vanno a scatti.

La differenza è semplice, ma spesso viene ignorata. La potenza del segnale Wi-Fi riguarda il collegamento dentro casa. La qualità della connessione internet, invece, dipende anche da traffico sulla rete, banda usata, canale radio scelto e disturbi prodotti dai dispositivi vicini. “Ho tutte le tacche, quindi deve andare bene”: è il ragionamento più comune. Ma non sempre funziona, soprattutto negli appartamenti di oggi, dove in ogni stanza ci sono più apparecchi connessi.

Congestione e interferenze: il problema nascosto nelle case e nei condomini

Il caso classico è quello dei condomini. Decine di router trasmettono nello stesso spazio radio e si contendono frequenze limitate. Così, anche con il portatile accanto al router, la connessione può diventare instabile se attorno ci sono reti dei vicini, videocamere wireless, altoparlanti smart, console, baby monitor o altri dispositivi che usano la stessa banda. Il segnale arriva forte, certo. Ma arriva in mezzo al rumore.

Router e laptop vicini in casa, con le luci dei palazzi fuori: un segnale forte non garantisce internet veloce in reti affollate.

È come parlare con una persona seduta accanto in una stanza piena di gente. La distanza è minima, ma se tutti parlano insieme capirsi diventa complicato. Succede lo stesso con un Wi-Fi congestionato: il router raggiunge il computer, però le altre reti creano interferenze e rallentamenti. Le tacche restano alte, mentre la navigazione peggiora.

Per capire se il problema è questo, ci sono alcuni segnali da osservare: velocità che sale e scende, brevi disconnessioni, streaming che parte bene e poi si ferma, ping instabile durante giochi online o videochiamate. Non sono prove definitive, ma indizi utili. Secondo le guide tecniche dei principali produttori di apparati di rete, in questi casi non basta controllare la posizione del router: bisogna guardare anche banda Wi-Fi e canale wireless in uso.

Bande a 2,4, 5 e 6 GHz: quando cambiare rete può migliorare la stabilità

I router più diffusi lavorano sulle bande 2,4 GHz e 5 GHz. I modelli più recenti, compatibili con standard come Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, possono usare anche la banda 6 GHz, se i dispositivi la supportano. La rete a 2,4 GHz copre meglio le distanze e attraversa più facilmente muri e ostacoli. Però è anche la più affollata, perché viene usata da molti prodotti domestici e da tante reti vicine. Comoda, sì. Ma non sempre la più stabile.

La banda 5 GHz, invece, ha una portata minore ma offre più canali e di solito soffre meno la congestione. Per chi lavora vicino al router, magari in salotto o nello studio, passare dal 2,4 al 5 GHz può rendere la connessione più regolare, senza cambiare operatore o modem. La banda 6 GHz, quando c’è, allarga ancora lo spazio radio disponibile. Serve però hardware compatibile: non è un dettaglio da poco, perché molti smartphone e pc meno recenti non la vedono proprio.

Una soluzione pratica, se il router lo permette, è separare le reti con nomi diversi: una rete Wi-Fi 2,4 GHz per i dispositivi più lontani o meno esigenti, e una rete Wi-Fi 5 GHz per computer, console e smart tv vicini al modem. Alcuni sistemi gestiscono tutto da soli con un unico nome di rete. Spesso va bene. Ma quando la connessione inizia a fare i capricci, avere un controllo manuale aiuta a capire da dove nasce il problema.

Canali Wi-Fi manuali: come scegliere quello meno affollato senza fermarsi al segnale

Ogni banda Wi-Fi è divisa in canali, cioè porzioni dello spettro radio su cui il router trasmette. Molti modem scelgono il canale da soli all’avvio. Altri, più avanzati, possono cambiarlo quando rilevano troppa congestione. Il punto è che non sempre lo fanno bene e non sempre lo fanno al momento giusto. Un canale libero alle 8 del mattino può diventare pieno la sera, quando rientrano i vicini e si accendono streaming, computer e dispositivi smart.

Per questo, in alcuni casi, impostare un canale Wi-Fi manuale può migliorare la stabilità. Sulla banda 2,4 GHz, le scelte più usate per ridurre le sovrapposizioni sono di solito i canali 1, 6 e 11. Sulla banda 5 GHz, canali come 36, 40, 44 e 48 sono spesso un buon punto di partenza, anche se la disponibilità cambia in base al Paese, al router e alle regole locali sulle frequenze. Prima di scegliere, conviene usare un’app di analisi Wi-Fi o gli strumenti del router per vedere quali canali sono meno occupati.

La regola finale è semplice: non fermarsi alle tacche. Un segnale Wi-Fi pieno dice che il dispositivo riceve bene il router, ma non garantisce una connessione internet fluida. Se la rete è lenta pur mostrando il massimo segnale, i controlli da fare sono tre: banda utilizzata, livello di congestione e canale selezionato. Solo dopo ha senso pensare a un guasto del router o a un problema del provider. Spesso, invece, la soluzione è molto più vicina: sta nelle impostazioni della rete di casa.