Il mio televisore era troppo scuro da mesi, e ho risolto il problema in 10 secondi facendo così

Non è detto che il pannello sia guasto: spesso il problema nasce da funzioni pensate per consumare meno, ma che finiscono per spegnere troppo lo schermo.

La prima voce da guardare è la Modalità Eco. Sulle TV LG può finire attiva senza che l’utente se ne accorga, magari durante la prima configurazione o mentre si scorrono in fretta i profili immagine. Sta accanto a opzioni più note come Standard, Vivace, Cinema e Gioco. Il suo effetto è piuttosto chiaro: abbassa la luminosità per ridurre il consumo di energia.

Nelle guide di supporto LG, la modalità Eco e il risparmio energetico automatico sono indicati tra le cause più comuni di uno schermo che sembra spento, grigio o poco brillante. Il percorso da controllare, sulla maggior parte dei modelli, parte da Impostazioni > Immagine > Modalità immagine. Da lì conviene scegliere Standard, Cinema o Modalità Cinema, in base a ciò che si guarda. Per sport e videogiochi può avere senso provare anche Gioco, evitando però i profili che sacrificano troppo la resa del pannello.

Sembra una banalità, ma succede spesso. Si alza la retroilluminazione, si aumenta la luminosità, si ritocca il contrasto. Poi si scopre che la TV stava usando un profilo pensato più per la bolletta che per la qualità dell’immagine. A quel punto il quadro torna finalmente più naturale.

Fasi di risparmio energetico: il limite nascosto alla luminosità del pannello

Il secondo controllo riguarda le Fasi di risparmio energetico. È una funzione diversa dalla modalità immagine e proprio per questo viene ignorata più facilmente. Nei menu LG può avere nomi leggermente diversi, ma il meccanismo non cambia: riduce la luminosità massima del pannello con livelli progressivi, fino alla voce più severa, indicata come Massimo.

Una TV con immagine troppo scura e menu impostazioni aperto: spesso la causa è una funzione Eco o luminosità automatica attiva.

Il punto è questo: anche scegliendo Cinema o Standard, la TV può continuare a tagliare la luce se questa impostazione resta attiva. La documentazione LG sul risparmio energetico lo dice chiaramente: la luminosità dello schermo dipende anche da questo controllo. Più alto è il livello scelto, più l’immagine appare scura. Per tornare a una resa normale bisogna cercare Fase di risparmio energetico o Passaggi per il risparmio energetico e impostare la voce su Disattivato.

È qui che molti pensano di avere davanti un limite del televisore. In realtà il pannello, che sia OLED, QNED o LCD, può essere semplicemente bloccato dal software. Tolto quel freno, la differenza si nota subito: bianchi meno spenti, scene notturne più leggibili e meno bisogno di alzare tutti i parametri a mano.

Sensore di luce e luminosità automatica: perché la TV cambia tra giorno e sera

Il terzo elemento da controllare è il sensore di luce ambientale, spesso il più difficile da individuare. Alcuni televisori LG regolano da soli la luminosità in base alla stanza. Con molta luce lo schermo può sembrare corretto. Poi, quando si spengono le lampade la sera, magari alle 22 davanti a una serie, la TV abbassa ancora la resa e l’immagine diventa più chiusa.

Questa funzione può comparire come Risparmio energetico automatico, Motion Eye Care o AI Brightness Control, a seconda del modello e della versione di webOS. L’obiettivo dichiarato è ridurre l’affaticamento degli occhi e contenere i consumi. Nella pratica, però, può rendere la visione meno stabile, soprattutto con contenuti già scuri. Chi nota differenze nette tra giorno e sera dovrebbe quindi entrare nelle impostazioni immagine e disattivare queste voci.

Il discorso vale anche per chi usa la TV in salotto, tra tende, lampade e riflessi che cambiano durante la giornata. Se la luminosità automatica resta accesa, il televisore legge l’ambiente e interviene da solo. Non sempre come vorremmo.

Menu webOS dal 2020 al 2026: dove cercare e quando ripristinare l’immagine

La parte meno comoda è che LG ha spostato più volte queste voci nei menu di webOS. Sui modelli 2026 e successivi, con webOS 26+, il percorso indicato di solito è Impostazioni > Tutte le impostazioni > Sistema > Risparmio energetico > Fase di risparmio energetico > Disattivato. Per i televisori 2022-2025, con webOS 22-25, la strada più comune passa da Tutte le impostazioni > Generali > Risparmio energetico. Su alcuni OLED, però, la voce può trovarsi in Generale > Cura OLED > Manutenzione del dispositivo > Misure di risparmio energetico.

Sui modelli 2021, con webOS 6.0, il percorso segnalato è Impostazioni > Tutte le impostazioni > Supporto > Cura OLED > Autocura del dispositivo > Passaggi per il risparmio energetico > Disattivato. Per i televisori 2020 e precedenti, con webOS 5.0 o versioni più vecchie, la funzione è spesso più facile da trovare: Tutte le impostazioni > Immagine > Risparmio energetico > Disattivato. Le differenze tra modelli OLED, LCD e QNED, però, possono cambiare la posizione esatta della voce.

Se dopo vari tentativi l’opzione non si trova, o se un aggiornamento software ha riorganizzato i menu, resta una strada semplice: il ripristino delle impostazioni immagine ai valori di fabbrica. Secondo le guide LG per i problemi video, questa operazione può eliminare configurazioni Eco o automatismi rimasti attivi. Prima di pensare a un pannello difettoso, a un reso o a una riparazione, conviene quindi controllare queste tre impostazioni. Spesso una TV LG troppo scura non è rotta: sta solo risparmiando energia più del necessario.