Il miglior upgrade per le cuffie che ho fatto quest'anno non mi è costato assolutamente nulla

Il metodo, rilanciato negli anni da video e forum specializzati — tra cui il canale YouTube PoltergeistWorks — non cambia la natura delle cuffie, ma può attenuare uno dei limiti più noti delle AirPods tradizionali: la tenuta non sempre stabile nel condotto auricolare. Servono pochi euro, uno spillo scaldato e un po’ di pazienza. Poi conta tutto il contatto con l’orecchio.

Le AirPods con design “aperto”, ormai familiari in metro, in ufficio e per strada, non chiudono il condotto auricolare come fanno gli auricolari in-ear con gommini in silicone. È una scelta precisa di Apple, pensata per il comfort e per un uso veloce durante la giornata. Ma ha una conseguenza chiara: parte del suono si disperde e i rumori esterni entrano più facilmente.

Il limite si sente soprattutto nei luoghi affollati. Su un autobus, in palestra o lungo una strada trafficata, molti finiscono per alzare il volume per compensare la mancanza di isolamento acustico. I bassi, che per farsi sentire hanno bisogno di una buona aderenza, risultano spesso più deboli. Non dipende solo dalla qualità del brano o dall’equalizzazione. Conta anche, e parecchio, il modo in cui l’auricolare resta fermo nell’orecchio. Se si sposta anche di poco, cambia anche la resa.

Il trucco dei cappucci in gommapiuma: materiali, tagli e fori per i sensori

Il trucco è usare comuni cappucci in gommapiuma per auricolari, quelli che si comprano nei negozi di elettronica o online a pochi euro, e adattarli alla forma delle AirPods. Non basta infilarli così come sono. Bisogna fare piccoli fori in corrispondenza dei sensori integrati, in modo che le cuffie continuino a capire quando vengono indossate o tolte.

Auricolari wireless con cappucci in gommapiuma e un ago: il trucco fai-da-te per migliorare aderenza, bassi e isolamento.

La procedura più citata prevede di scaldare con attenzione la punta di uno spillo e aprire la gommapiuma nei punti giusti. È un lavoro semplice, ma da fare senza fretta. Prima si appoggia il cappuccio sull’auricolare, poi si segnano mentalmente i punti da lasciare liberi, infine si fora evitando di strappare il materiale. Alcuni preferiscono rifinire i bordi con una piccola forbicina da manicure. Il consiglio che ricorre nelle guide video è sempre lo stesso: meglio impiegare due minuti in più che ritrovarsi con un sensore coperto.

Cosa cambia nell’ascolto: stabilità nell’orecchio, rumore esterno e resa delle frequenze basse

Il primo cambiamento riguarda la stabilità nell’orecchio. La gommapiuma fa più presa rispetto alla plastica liscia delle AirPods, quindi l’auricolare tende a muoversi meno mentre si cammina, si parla o ci si allena. Per chi ha sempre avuto la sensazione che una cuffia potesse cadere da un momento all’altro, è già un passo avanti concreto.

Sul fronte dell’ascolto, il risultato cambia da persona a persona. Dipende dalla forma dell’orecchio e dal tipo di cappuccio scelto. In generale, però, una migliore aderenza aiuta a ridurre una parte del rumore esterno e rende più presenti le frequenze basse, perché il suono si disperde meno. Non bisogna aspettarsi una cancellazione del rumore come quella dei modelli con tecnologia attiva, per esempio le versioni Pro. Qui il principio è molto più semplice, quasi artigianale: più contatto, meno dispersione. E in alcuni casi basta.

C’è poi un vantaggio pratico. Con un isolamento un po’ migliore, molti riescono ad ascoltare musica, podcast o chiamate a un volume più basso. Non è un dettaglio da poco, soprattutto se le cuffie si usano a lungo. Apple, nelle sue indicazioni generali sulla sicurezza dell’ascolto, invita da tempo a tenere d’occhio i livelli sonori e i tempi di esposizione. Questo trucco non sostituisce quelle cautele, ma può aiutare a non spingere sempre il volume al massimo.

Custodia, comandi touch e pausa automatica: le funzioni da non compromettere

Il punto delicato è non rovinare ciò che rende comode le AirPods. I fori nella gommapiuma devono lasciare liberi i sensori di prossimità, così la pausa automatica continua ad attivarsi quando si toglie un auricolare dall’orecchio. Anche i comandi tramite tocco, nelle generazioni che li supportano, non devono essere intralciati da materiale montato male o troppo spesso.

Un vantaggio dei cappucci in gommapiuma, rispetto ad alcuni rivestimenti in silicone più ingombranti, è la possibile compatibilità con la custodia di ricarica. Se lo spessore resta ridotto e il materiale non si arriccia, le AirPods possono rientrare nel case senza dover togliere ogni volta la copertura. È un dettaglio decisivo nell’uso quotidiano: un trucco funziona davvero solo se non diventa una seccatura.

Resta una regola di buon senso. Prima di forare o montare qualsiasi accessorio, conviene controllare che la gommapiuma non lasci residui, non copra le griglie audio e non impedisca la ricarica. Il costo è basso, e con un lavoro pulito si riducono anche i rischi per le cuffie. Per chi trova le AirPods comode ma deboli su bassi e isolamento, questa piccola modifica può valere una prova. Senza miracoli promessi, ma con risultati spesso percepibili.