Il miglior ripetitore WiFi sulla piazza per rapporto qualità-prezzo è Xiaomi

Il ripetitore WiFi Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 è la soluzione ideale per ampliare la copertura della tua rete domestica. Grazie al suo Dual Band WiFi, funziona sia sulle frequenze 2.4 GHz che 5 GHz, raggiungendo una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Questo significa che potrai eliminare le zone morte della tua rete WiFi e godere di una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa.

Una delle caratteristiche più pratiche del Mi WiFi Range Extender è l’ingresso Fast Ethernet, che ti consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming. Questa funzionalità garantisce una connessione più affidabile, particolarmente utile per applicazioni che richiedono una larghezza di banda elevata.

Inoltre, il ripetitore è dotato di un indicatore di segnale intelligente che facilita il posizionamento del dispositivo. Questo indicatore ti aiuta a trovare il luogo migliore per massimizzare la copertura WiFi, assicurando che il ripetitore funzioni al meglio delle sue capacità.

Installare il ripetitore WiFi Xiaomi è semplice e veloce, rendendolo perfetto anche per chi non è esperto di tecnologia. Con il suo design compatto e funzionale, questo dispositivo rappresenta un eccellente investimento per migliorare la tua esperienza di navigazione e streaming.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente un’offerta con sconto attivo del 17% sul ripetitore WiFi Xiaomi che viene venduto a 24,99€.