Il messaggio INPS non è una truffa, c'è veramente l'AI che aiuta i cittadini: a cosa serve

Servirà ad aiutare cittadini, imprese e professionisti a orientarsi tra oltre 400 prestazioni pubbliche, dalle pensioni ai sostegni economici. L’idea è semplice: rendere meno complicato l’accesso ai servizi digitali dell’Istituto, soprattutto per chi non sa da dove cominciare.

Arianna è già disponibile sul portale dell’INPS e sull’app INPS Mobile. Si presenta come un punto di partenza più chiaro per chi deve cercare una misura, un aiuto, una prestazione. Il problema, spesso, non è solo fare domanda. È capire prima quale servizio cercare, che nome abbia, in quale pagina si trovi.

Da qui la scelta dell’INPS di puntare sull’intelligenza artificiale generativa. Non un semplice assistente che risponde a domande già previste, ma uno strumento pensato per accompagnare l’utente nella ricerca, partendo da una richiesta scritta in modo normale. “La tecnologia deve ridurre la complessità burocratica, non aggiungerne altra”, ha detto il presidente dell’INPS Gabriele Fava, spiegando il senso del progetto.

Domande semplici, risposte mirate: come funziona Arianna

Il cuore di Arianna è il linguaggio naturale. Il cittadino può scrivere, per esempio, che cerca un aiuto per la famiglia, informazioni sulla pensione o un sostegno legato al lavoro. Non deve conoscere in anticipo il nome esatto della misura. L’assistente legge la richiesta, segue il filo della conversazione e propone le informazioni più utili per andare avanti.

Una scena di assistenza digitale in ufficio pubblico, in linea con il lancio di Arianna per orientarsi tra i servizi INPS.

La differenza rispetto a un chatbot tradizionale, secondo quanto spiegato dall’INPS, sta proprio qui: nella capacità di capire domande poste in modo colloquiale. Non serve partire subito da menu, categorie amministrative o sigle. Solo dopo aver individuato il bisogno, l’utente viene indirizzato verso schede, servizi o percorsi utili per accedere alla prestazione.

Il perimetro è ampio: pensioni, previdenza, lavoro, sostegni economici, sussidi, indennità, servizi per imprese e liberi professionisti. Una mole di informazioni non sempre facile da consultare. Per molti cittadini — anziani, famiglie, autonomi, persone in difficoltà — il primo ostacolo resta capire qual è la porta giusta a cui bussare.

Risposte basate su fonti INPS e controlli sulle informazioni

Uno dei punti più delicati riguarda l’affidabilità. Arianna, ha precisato l’INPS, usa solo fonti verificate dall’Istituto. L’obiettivo è evitare indicazioni non controllate su temi sensibili come requisiti, domande, scadenze e prestazioni economiche. Fava ha parlato di una “voce verificata”, per chiarire che le informazioni devono restare riconducibili all’amministrazione.

Sul piano tecnico, il sistema si basa su un’architettura multi-agente, costruita con framework open source e modelli di IA generativa. Detto in modo meno tecnico: più componenti lavorano insieme per capire la domanda, cercare le informazioni disponibili e restituire una risposta coerente con i contenuti validati dall’INPS.

Sulle garanzie è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’innovazione, Alessio Butti, richiamando la legge nazionale sull’intelligenza artificiale. Il punto, ha spiegato, è usare gli strumenti digitali senza rinunciare a trasparenza, controllo umano e responsabilità delle decisioni. Un passaggio tutt’altro che marginale, soprattutto quando in gioco ci sono diritti sociali.

Test positivi e nuove funzioni in arrivo

I primi dati diffusi dall’INPS arrivano dai test con gli utenti e indicano, secondo l’Istituto, un miglioramento rispetto alla versione precedente dell’assistente. Il 97% dei casi d’uso sarebbe stato completato con successo, con un aumento di 36,6 punti percentuali. Il Customer Effort Score, l’indicatore che misura lo sforzo richiesto per completare un’attività, ha raggiunto 4,8 su 5.

Anche il Customer Satisfaction Score si è attestato su 4,5 su 5, con una crescita del 18,4% rispetto alla versione precedente. Circa il 90% dei feedback raccolti durante l’uso del servizio, ha riferito l’Istituto, è risultato favorevole. Sono dati dichiarati dall’INPS e legati alla fase di test. Sarà l’utilizzo quotidiano, con domande diverse e casi meno lineari, a dire quanto il sistema reggerà davvero.

Le prossime tappe prevedono l’estensione di Arianna ad altri servizi e canali digitali, compresa l’assistenza dopo l’autenticazione. L’INPS punta anche al collegamento con altri simulatori e strumenti interni, oltre al supporto nella compilazione delle domande e nella gestione delle segnalazioni. Se il percorso sarà confermato, l’assistente potrà diventare qualcosa di più di una guida: un accesso diretto, conversazionale, ai servizi del welfare pubblico.