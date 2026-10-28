Il messaggio dello SPID è una subdola truffa, meglio non caderci: non va nemmeno aperto

Un SMS che sembra arrivare dai servizi SPID può nascondere una trappola capace di mettere a rischio dati personali e accessi digitali senza destare sospetti.

Il messaggio sfrutta urgenza e paura di un blocco per spingere a reagire in fretta, facendo leva sulla familiarità con i servizi della pubblica amministrazione. Riconoscere i segnali di smishing è importante soprattutto quando entrano in gioco le credenziali della propria identità digitale. Prima di intervenire, conviene capire quali verifiche sono davvero sicure.

Il messaggio-esca: urgenza, falso blocco e link al sito clone

Il copione è sempre lo stesso. Arriva un messaggio sullo SPID, firmato da un generico “Servizio SPID” o scritto in modo da sembrare inviato da un identity provider conosciuto. Nel testo si parla di account in scadenza, di sospensione, di blocco imminente. Poche parole, tono allarmato, fretta: “rinnova subito”. E poi il link.

È lì che scatta la truffa. La pagina collegata al messaggio può imitare colori, loghi e grafica di un vero portale di accesso, con i campi per inserire username, password e spesso anche il codice OTP ricevuto sul telefono. Da smartphone, magari mentre si è di corsa, l’inganno può sembrare credibile. “Sembrava la schermata che uso sempre”, raccontano spesso le vittime nelle segnalazioni alla Polizia postale. Ma un punto va tenuto a mente: i gestori dello SPID non chiedono mai di aggiornare le credenziali attraverso un link ricevuto via SMS.

Cosa rischia chi inserisce credenziali e codice OTP

Chi compila quei campi consegna ai truffatori le chiavi della propria identità digitale. E non è un normale furto di password. Con lo SPID si entra in servizi pubblici e privati: dal fascicolo sanitario elettronico al cassetto fiscale, fino alle piattaforme della pubblica amministrazione. In mani sbagliate, quei dati possono servire per consultare informazioni personali, avviare pratiche, cambiare recapiti o tentare operazioni a nome della vittima.

Il pericolo cresce ancora se viene inserito anche il codice OTP, la password temporanea che conferma l’accesso. A quel punto il truffatore può completare l’autenticazione prima che l’utente capisca cosa sta succedendo. Le raccomandazioni della Polizia postale sono chiare: interrompere subito l’operazione, non fornire altri dati e contattare il proprio gestore. Meglio farlo in fretta. Anche pochi minuti possono fare la differenza.

Le verifiche sicure da fare solo tramite app e canali ufficiali

La regola è semplice: se arriva un SMS per rinnovare lo SPID, non bisogna cliccare sul link. E, in caso di dubbio, meglio non aprire nemmeno il messaggio. La verifica va fatta entrando direttamente nell’app ufficiale del proprio identity provider oppure digitando a mano l’indirizzo del sito nel browser, senza usare collegamenti ricevuti via SMS, email o chat.

Se lo SPID risulta bloccato o scaduto, le procedure corrette si trovano solo nei canali ufficiali del gestore: app, sito certificato, assistenza clienti. Lo stesso vale per il recupero password o l’aggiornamento dei dati. Se le credenziali sono già state inserite su un sito sospetto, bisogna cambiare subito la password, chiudere le sessioni attive se possibile e segnalare l’accaduto alla Polizia postale. In casi del genere, una cautela in più non è esagerazione. È il minimo per difendersi.