Il menu segreto di Apple con cui puoi avere una connessione velocissima

In realtà, dentro quel menu si trova anche Indirizzo Wi‑Fi privato, una funzione pensata da Apple per proteggere la privacy. Utile, certo. Ma in alcuni casi può creare grattacapi con router di casa, reti d’albergo, filtri di accesso e portali di login.

Arrivarci è semplice: si apre Impostazioni, poi Wi‑Fi, quindi si tocca la piccola “i” accanto alla rete a cui l’iPhone è collegato. Nella schermata compaiono varie informazioni: indirizzo IP, DNS, proxy e, più in basso, l’interruttore Indirizzo Wi‑Fi privato.

È una voce che molti utenti saltano, anche perché sta in mezzo a impostazioni tecniche e comandi più netti, come “Dimentica questa rete”. Eppure proprio lì Apple ha inserito una funzione che cambia il modo in cui l’iPhone si fa riconoscere dalle reti wireless.

Il punto è questo: quando l’opzione è attiva, il telefono non mostra sempre il suo identificativo reale. Usa invece un indirizzo MAC privato, creato per quella rete. Una buona difesa per la riservatezza, ma meno immediata da capire quando il router di casa smette di riconoscere un dispositivo collegato da anni.

Indirizzo Wi‑Fi privato: perché Apple cambia il MAC del telefono

Ogni modulo Wi‑Fi ha un indirizzo MAC. In pratica, una targa assegnata al componente hardware in fabbrica. Per molto tempo questa targa è rimasta sempre la stessa: a casa, al bar, in aeroporto, in ufficio. La rete vedeva sempre quella stringa.

Schermata Wi‑Fi sullo smartphone con la piccola “i” accanto alla rete, vicino a un router domestico acceso.

Apple ha iniziato a intervenire su questo meccanismo già con iOS 8, introducendo la randomizzazione durante la ricerca delle reti. Con iOS 14 la protezione è diventata più ampia: l’iPhone può generare un indirizzo Wi‑Fi privato diverso per ogni rete, tenendo nascosto quello reale. Nelle versioni più recenti di iOS, in alcune configurazioni, l’utente può anche scegliere tra un indirizzo privato stabile per una rete specifica e uno che cambia più spesso.

Il motivo è il tracciamento. Sensori Wi‑Fi presenti in negozi, aeroporti o stazioni possono intercettare i segnali emessi dagli smartphone anche senza una vera connessione alla rete. Non serve fare login, non serve una tessera fedeltà: se il telefono trasmette sempre lo stesso MAC address, può essere riconosciuto nel tempo e nei luoghi in cui passa.

Per questo Apple ha scelto di ridurre l’esposizione dell’identificativo reale. In sostanza, l’iPhone dice alla rete: “Non ti mostro la mia targa vera, te ne do un’altra”. Una scelta sensata. Ma non sempre indolore.

Quando la privacy manda in crisi prenotazioni IP, filtri MAC e portali captive

I problemi iniziano quando una rete si aspetta che l’iPhone sia sempre lo stesso dispositivo, con lo stesso indirizzo MAC. Succede spesso nelle reti domestiche più curate, dove l’utente imposta una prenotazione IP statica sul router per assegnare al telefono sempre lo stesso indirizzo locale. È una pratica usata per domotica, server casalinghi, automazioni o controlli di accesso.

Se l’iPhone cambia identificativo, il router può leggerlo come un nuovo dispositivo. Nel pannello di amministrazione compare un client sconosciuto, magari proprio mentre il telefono rientra in rete. A quel punto ci si accorge che la prenotazione IP non funziona più. Non perché il router sia rotto, ma perché l’iPhone si sta presentando con un altro indirizzo Wi‑Fi privato.

Lo stesso può accadere con i filtri MAC, ancora usati in molte reti aziendali, scolastiche o domestiche. Se l’accesso è permesso solo ad alcuni indirizzi, un cambio dell’identificativo può bloccare un dispositivo che fino al giorno prima entrava senza problemi.

Poi ci sono i portali captive, quelli di hotel, residence, dormitori, sale conferenze e alcuni uffici. L’utente inserisce una password o accetta le condizioni d’uso, naviga per un po’ e poi viene rispedito alla pagina di login. “Mi fa entrare e poi mi butta fuori”, dicono spesso gli utenti ai tecnici. In diversi casi, la spiegazione è proprio lì: l’accesso è legato all’indirizzo del dispositivo. Se quell’indirizzo cambia, il sistema non lo riconosce più.

La regola pratica: quando lasciare attiva l’opzione e quando disattivarla

La soluzione non è disattivare ovunque Indirizzo Wi‑Fi privato. Sulle reti pubbliche, aperte o poco conosciute, conviene lasciarlo attivo: bar, aeroporti, centri commerciali, stazioni, reti gratuite senza login. In questi casi la protezione serve, perché rende più difficile collegare nel tempo gli spostamenti dello stesso dispositivo.

Il discorso cambia per le reti che si controllano o di cui ci si fida. A casa, se il router usa una prenotazione IP statica, un filtro MAC o regole legate al singolo dispositivo, può essere utile aprire Impostazioni > Wi‑Fi, toccare la “i” accanto alla rete e disattivare Indirizzo Wi‑Fi privato solo per quella connessione. Non è una modifica valida per tutte le reti: riguarda soltanto quella selezionata.

La stessa scelta può avere senso in un hotel o in una sala conferenze, quando si resta collegati per più giorni e il portale captive continua a chiedere l’accesso. In quel caso disattivare temporaneamente l’indirizzo privato per quella rete può rendere la connessione più stabile. Finito il soggiorno, si può tornare alla configurazione precedente o dimenticare la rete.

Prima di cambiare router, resettare tutto o dare la colpa al Wi‑Fi dell’iPhone, vale quindi la pena controllare quella piccola “i”. A volte il problema non è la linea, e nemmeno l’hardware. È una funzione di privacy che fa esattamente il suo lavoro, dentro una rete che però non era pronta a gestirla.