Il kit completo di ACCESSORI GoPro oggi lo paghi 100 EURO IN MENO!

GoPro HERO11 Black

: questa fotocamera d’azione è dotata di un sensore avanzato che permette di registrare video in 4K ad alta definizione con dettagli sorprendenti. Puoi scattare foto nitide da 23,6 MP e sfruttare funzionalità innovative come la stabilizzazione HyperSmooth 4.0 per video fluidi e la modalità TimeWarp 3.0 per creare incredibili video time-lapse.