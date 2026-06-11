Il garage-laboratorio di Valentino Rossi: il simulatore di guida costa più di una vera MotoGP

Il simracing, ovvero la guida sportiva al simulatore, è diventato negli ultimi anni qualcosa di molto più ambizioso di un passatempo. Per i piloti veri rappresenta un terreno di allenamento, un modo per restare reattivi e affinare la lettura della pista anche lontano dal circuito. Non sorprende che molti professionisti delle due e quattro ruote ci abbiano costruito attorno postazioni curate nei minimi dettagli, dentro stanze pensate apposta.

Il caso più noto in Italia è quello di una leggenda del motociclismo che ha trasformato parte del proprio spazio privato in un’autentica sala giochi per adulti, con tanto di biliardo, flipper, freccette e una postazione console, accanto al cuore tecnologico della stanza. Lì, secondo quanto raccontato, l’allenamento serio passa per uno dei simulatori più apprezzati dagli appassionati, un titolo noto per il realismo della fisica e usato a livello competitivo in tutto il mondo.

Il laboratorio spettacolare di Valentino Rossi

La parte interessante è quanto può costare arrivare a quei livelli. Una postazione professionale completa, fatta di volante con ritorno di forza di fascia alta, pedaliera regolabile, sedile racing, processore adeguato e schermi avvolgenti, può raggiungere cifre che si avvicinano o superano quelle di una motocicletta stradale. Si parte da poche centinaia di euro per i kit base, ma salendo di qualità il conto cresce in fretta, e i setup più estremi entrano in un territorio che farebbe riflettere qualsiasi appassionato.

A spingere così in alto i prezzi sono soluzioni che provano a riprodurre le sensazioni reali della guida. Esistono piattaforme mobili capaci di simulare la forza di gravità in staccata e in accelerazione, sistemi che integrano la realtà virtuale per un’immersione totale, e accessori che restituiscono persino il sobbalzo di una cambiata aggressiva. La postazione casalinga di un campione, per quanto raffinata, è spesso solo il primo gradino di una scala che può salire molto più in alto.

C’è poi la dimensione del progetto collettivo. Le accademie che formano i giovani talenti usano simulatori ad alta tecnologia, in alcuni casi sviluppati appositamente, dove l’obiettivo non è il divertimento ma la preparazione vera e propria. È un investimento che ha senso quando il virtuale diventa propedeutico alla pista, un allenamento a basso rischio prima di salire su un mezzo reale.

Il fascino di tutto questo sta nel cortocircuito tra gioco e mestiere. Per la maggior parte delle persone una postazione del genere resta un sogno costoso da videogiocatore, mentre per chi ha corso ad alti livelli è uno strumento di lavoro che prolunga, in forma digitale, una carriera fatta di curve e millesimi di secondo. La tecnologia, in mezzo, ha reso quel confine sempre più sottile.