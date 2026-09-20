Il fotovoltaico costa troppo? Esplode la moda dei pannelli in affitto: tagli subito la bolletta e spendi pochissimo

Spendere meno in bolletta senza installare nulla sul tetto sta diventando un’idea sempre meno teorica, e in molti stanno guardando con attenzione questa formula.

Il meccanismo promette un accesso più semplice al fotovoltaico anche a chi non ha spazio, budget o libertà per mettere i pannelli in casa. Prima di lasciarsi convincere dal canone basso, però, conviene capire bene dove nasce il risparmio e quando funziona davvero.

Pannello virtuale, come funziona davvero: canone, bonus e consumi nello stesso momento

Il pannello virtuale non si installa né sul balcone né sul tetto. L’utente affitta, o “adotta”, una piccola parte di un impianto solare che si trova altrove, spesso in zone dove il sole rende di più. Nel caso dell’offerta Adotta un Pannello di Eni Plenitude, presa come riferimento da DDay.it, l’energia arriva idealmente dal parco solare di Cerrillares, tra Jumilla e Yecla, nella Regione di Murcia, in Spagna. Un’area secca, molto luminosa, adatta al fotovoltaico.

Le taglie sono tre: S da 0,3 kW, M da 0,6 kW e L da 0,9 kW, con canoni da 2, 3 e 5 euro al mese. Il punto chiave, però, è un altro: il vantaggio non vale su tutta l’energia prodotta. Plenitude confronta i dati del contatore 2G del cliente con quelli dell’impianto. Solo i kWh consumati nello stesso quarto d’ora in cui vengono generati diventano bonus in bolletta. Se il pannello produce alle 13 e in casa i consumi sono bassi, quella quota non viene riconosciuta al cliente. Va in rete. Ed è lì che resta il margine per l’operatore.

Taglie S, M e L alla prova dei numeri: quando si va in pari e quanto si risparmia

Secondo le stime basate su PVGIS, il portale europeo usato per calcolare la resa degli impianti solari, l’area di Cerrillares può produrre circa 1.700-1.800 kWh per kWp all’anno in condizioni favorevoli. Sulle tre taglie dell’offerta significa circa 526 kWh annui per il pannello S, 1.053 kWh per il pannello M e 1.580 kWh per il pannello L. Il mese migliore è luglio: circa 59 kWh per la taglia piccola, 119 kWh per la media e 178 kWh per la grande.

Ma non basta prendere questi numeri e moltiplicarli per il prezzo dell’energia. Con una componente energia intorno a 0,185 euro/kWh e canoni annui di 24, 36 e 60 euro, il pareggio arriva solo se si riesce a usare almeno il 24,5% della produzione della taglia S, il 18,4% della M e il 20,4% della L. Oltre queste soglie, si comincia a risparmiare. Con autoconsumo pieno, il guadagno netto stimato può arrivare a circa 73,79 euro l’anno per S, 159,65 euro per M e 233,72 euro per L. Se invece si consuma solo il 50% dell’energia prodotta, il vantaggio scende a 24,89 euro, 61,88 euro e 86,86 euro. Sono comunque cifre positive, ma meno immediate di quanto lasci intendere la parola “adozione”.

Perché la taglia più piccola può battere le altre: il peso dei consumi fissi in casa

La variabile decisiva è il carico di base domestico. In parole semplici, quei consumi che restano sempre accesi anche quando non c’è nessuno: frigorifero, modem, apparecchi in stand-by, piccoli alimentatori. In molte case possono aggirarsi intorno a 0,25 kW costanti. Ed è qui che la taglia S può diventare la scelta più sensata. In una giornata estiva molto soleggiata, il pannello piccolo difficilmente supera quella soglia: vuol dire che quasi tutta l’energia prodotta viene assorbita dai consumi normali, senza dover programmare lavatrici o accendere il condizionatore nelle ore centrali.

Con le taglie M e L, invece, nelle ore di picco la produzione può superare il consumo minimo della casa. Se in quel momento non ci sono elettrodomestici accesi, una parte del possibile risparmio si perde. I calcoli tecnici, in sostanza, dicono questo: conviene se si conoscono bene le proprie abitudini. Chi lavora da casa, usa la climatizzazione di giorno o ha consumi distribuiti nelle ore di sole può sfruttare meglio le taglie più grandi. Per tutti gli altri, il pannello più piccolo può offrire il rapporto più semplice tra canone mensile e risparmio reale in bolletta.