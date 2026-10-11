Il ferro da stiro con caldaia da 2400 W, con 2 filtri anticalcare è in sconto nel volantino LIDL

Un modello pensato per chi cerca un apparecchio semplice, economico, ma con alcune caratteristiche tipiche delle centrali a vapore: potenza da 2400 W, serbatoio da 1,3 litri e pressione del vapore a 5 bar. Non è un prodotto professionale, e non pretende di esserlo. Si rivolge piuttosto a famiglie, single e piccoli nuclei che stirano con una certa regolarità e vogliono ridurre un po’ il tempo passato davanti all’asse.

Il primo dato che si nota è il prezzo: 39,99 euro. È questa la cifra indicata da Lidl per il ferro da stiro con caldaia Silvercrest nella pagina prodotto. Per la categoria è un prezzo basso, soprattutto se lo si confronta con molte centrali a vapore vendute nei negozi di elettronica, dove il costo sale facilmente in base al marchio, alla capienza del serbatoio e alle funzioni disponibili.

Il prodotto si trova nell’area lavaggio e stiratura del catalogo Cucina e Casalinghi, insieme ad altri articoli per la cura della casa. Come spesso accade con le offerte Lidl, però, la disponibilità può cambiare in base al periodo, al punto vendita o alla presenza online. Prima di acquistarlo, quindi, conviene controllare sul sito ufficiale o usare il servizio di ricerca negozio. Il modello rientra nella linea Silvercrest, il marchio privato dell’insegna tedesca dedicato ai piccoli elettrodomestici, ormai ben noto a chi segue volantini e uscite settimanali della catena.

Potenza, pressione e serbatoio: i numeri del Silvercrest

La scheda tecnica del ferro da stiro con caldaia Silvercrest indica una potenza di 2400 W. È un valore che pesa sui tempi di riscaldamento e sulla capacità del ferro di mantenere una produzione di vapore costante mentre si stira. In concreto, per chi ha a che fare con camicie, tovaglie, lenzuola o capi più pesanti, una potenza di questo tipo può aiutare a lavorare con più continuità rispetto a un ferro tradizionale di fascia base.

Un ferro da stiro con caldaia in uso domestico, ideale per spiegare caratteristiche e limiti dei modelli economici.

C’è poi la pressione del vapore a 5 bar, riportata da Lidl nella descrizione del prodotto. Non è solo un numero da scheda tecnica: la pressione aiuta il vapore a entrare nelle fibre, soprattutto quando i tessuti sono più spessi o le pieghe si sono fissate dopo l’asciugatura. Il serbatoio dell’acqua da 1,3 litri permette inoltre sessioni di stiratura più lunghe prima del rabbocco. Per una famiglia di due o tre persone può essere un margine comodo; chi accumula molto bucato, invece, dovrà mettere in conto qualche pausa.

Nella confezione sono indicati anche 2 filtri anticalcare inclusi. Un dettaglio pratico, specie nelle zone dove l’acqua è dura. Il calcare è uno dei problemi più comuni nei ferri a vapore: può ridurre l’efficienza, lasciare segni sui tessuti e, con il tempo, accorciare la vita dell’apparecchio. I filtri sono quindi un piccolo vantaggio, a patto di usarli e sostituirli secondo le indicazioni del produttore.

Vapore fino a 130 g/min e due modalità selezionabili

Secondo la scheda Lidl, il vapore permanente regolabile arriva fino a 130 g/min. È uno dei dati più importanti per valutare un ferro con caldaia, perché indica quanta quantità di vapore viene emessa in modo continuo durante la stiratura. Più vapore, in genere, significa fibre più facili da distendere. Il risultato, però, dipende sempre dal tipo di tessuto, da quanto è asciutto il capo e anche dalla mano di chi usa il ferro.

Il modello Silvercrest prevede 2 modalità selezionabili per la quantità di vapore. Una funzione semplice, ma utile. Si può usare meno vapore sui capi leggeri o delicati e aumentarlo quando si passa a cotone, lino o vestiti rimasti troppo a lungo nel cesto. In questo modo non si lavora sempre alla massima potenza, anche quando non serve.

C’è poi un aspetto molto concreto: il consumo d’acqua. Con un’erogazione alta, il serbatoio si svuota prima. Con una regolazione più contenuta, invece, si riesce a stirare più a lungo senza fermarsi di continuo. È uno di quei dettagli che si capiscono davvero solo nell’uso quotidiano, magari quando resta l’ultima camicia da preparare per il giorno dopo.

Temperature per seta, sintetici, lana, cotone e lino: a chi conviene

Il ferro da stiro con caldaia Silvercrest ha una temperatura regolabile in 3 livelli, pensata per coprire le principali categorie di tessuti: seta e tessuti sintetici, lana, cotone e lino. Una scelta essenziale, facile da gestire, adatta a chi non vuole perdersi tra troppe impostazioni ma ha comunque bisogno di distinguere tra capi delicati e materiali più resistenti.

Il primo livello è indicato per seta e sintetici, dove il rischio è danneggiare il tessuto con troppo calore. Il livello intermedio riguarda la lana, che va trattata con attenzione perché può segnarsi o perdere forma. Il livello più alto, invece, è pensato per cotone e lino, tessuti più robusti, spesso bisognosi di calore e vapore più decisi per eliminare le pieghe.

A chi conviene, quindi, questo modello? Soprattutto a chi cerca una caldaia economica Lidl per l’uso domestico, senza spendere molto e senza aspettarsi funzioni da fascia alta. Per chi stira poco potrebbe essere persino più del necessario. Per chi affronta pile di bucato ogni settimana, invece, è un’opzione da valutare, tenendo conto dei limiti di un prodotto essenziale. Il suo argomento più forte resta il prezzo: 39,99 euro.