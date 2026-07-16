Il famoso marchio di smartphone ritirato dal mercato: cosa sta accadendo

OnePlus potrebbe essere vicina all’addio a Europa e Stati Uniti. La casa madre Oppo sarebbe pronta ad annunciare già in questi giorni un cambio di rotta commerciale: spostare OnePlus su altri mercati e lasciare più spazio diretto a Oppo nei Paesi occidentali.

Da gennaio 2026, secondo le ricostruzioni circolate nel settore, il possibile addio di OnePlus a Europa e USA non sembrava più una semplice voce. Alcuni siti europei del marchio hanno iniziato a mandare gli utenti verso Oppo. Nel frattempo, diversi dipendenti sarebbero usciti dall’azienda o sarebbero stati trasferiti in altre divisioni del gruppo. Un passaggio discreto, quasi burocratico. Ma piuttosto eloquente.

Anche nei negozi online qualcosa si muove. O meglio, si ferma. Le scorte di smartphone OnePlus risultano in molti casi ridotte o vicine all’esaurimento, senza segnali chiari di nuovi arrivi. È uno degli indizi più concreti: quando un marchio smette di rifornire i canali di vendita, di solito sta preparando una transizione.

Smartphone OnePlus già acquistati: aggiornamenti, garanzie e assistenza restano il nodo

Secondo quanto riportato da WinFuture, i modelli ancora disponibili dovrebbero essere venduti nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, fino a esaurimento. Poi, salvo ripensamenti, non arriverebbero nuovi dispositivi OnePlus nei canali occidentali.

Scorte di smartphone in magazzino: scaffali con scatole generiche e spazi vuoti, a supporto del tema del possibile ritiro dal mercato.

Il tema più delicato riguarda chi ha già comprato uno smartphone OnePlus, magari un modello recente e pagato a prezzo pieno. Per ora, secondo le informazioni disponibili, aggiornamenti software e supporto dovrebbero continuare fino alla fine del ciclo di vita previsto per ogni prodotto. Non ci sarebbe quindi un abbandono immediato dei dispositivi già in circolazione. Almeno sulla carta.

Da chiarire, però, resta la gestione concreta di garanzie, riparazioni e assistenza post vendita nei singoli Paesi europei. In passato, alcuni clienti avevano contestato la trasformazione di alcune garanzie in buoni sconto, considerati poco facili da usare. Una vicenda che aveva già incrinato il rapporto con una parte della community. “La vera domanda è chi risponderà tra sei mesi”, ha scritto un utente in un forum dedicato al marchio, riassumendo una preoccupazione diffusa. Finché Oppo non spiegherà procedure, centri assistenza e tempi, il quadro resterà incompleto.

La mossa di Oppo: prendere il posto di OnePlus in Europa e spingere ColorOS

Se confermata, la scelta rientrerebbe in una strategia più larga di Oppo: ridurre le sovrapposizioni interne, semplificare l’offerta e presentarsi in prima persona nei mercati occidentali dove OnePlus aveva costruito una presenza riconoscibile. Non è un dettaglio da poco che il blocco alle vendite di Oppo in alcuni Paesi europei sia finito di recente, riaprendo spazi commerciali rimasti a lungo complicati. Da quel momento, il gruppo avrebbe potuto accelerare.

Il riassetto non riguarda solo i prodotti, ma anche il software. OxygenOS e Realme UI sembrano destinate ad avvicinarsi sempre di più a ColorOS, l’interfaccia di Oppo basata su Android. È una scelta tecnica, certo. Ma anche di identità: meno marchi autonomi, meno differenze percepite, più regia centrale. Per gli utenti europei potrebbe voler dire un’esperienza più uniforme, ma anche la perdita di quella leggerezza che per anni aveva distinto OnePlus dagli altri produttori cinesi.

Dai “flagship killer” al declino: così OnePlus ha perso identità e pubblico occidentale

Fondata nel 2013, OnePlus era diventata famosa con una promessa semplice: smartphone potenti, curati e meno costosi dei top di gamma tradizionali. Il concetto di “flagship killer” aveva funzionato perché parlava a un pubblico preciso: appassionati Android, utenti esperti, acquirenti pronti a rinunciare a qualche finitura pur di avere prestazioni alte e software pulito. Il primo OnePlus One, venduto su invito, era diventato un piccolo caso nel mondo tech.

Con il tempo, però, quella formula si è consumata. I prezzi sono saliti, l’integrazione con Oppo è diventata sempre più evidente e l’indipendenza del marchio si è ridotta. Alcuni modelli recenti sono stati percepiti come varianti di dispositivi Oppo, con poche differenze reali. Ed è lì che, per molti fan, qualcosa si è rotto: OnePlus non sembrava più l’alternativa agile ai grandi produttori, ma una linea dentro un gruppo molto più grande.

Il futuro del brand appare più definito in Cina e India, dove potrebbe restare come gamma di prodotti Oppo, forse con più attenzione a smartphone e tablet di fascia accessibile. In Europa e Stati Uniti, invece, il percorso sembra vicino alla chiusura. Manca ancora l’annuncio ufficiale, quindi la prudenza resta necessaria. Ma i segnali, messi in fila, raccontano già una storia chiara: l’idea originale di OnePlus era finita prima del possibile addio formale.