Il famoso giocatore ha rivelato innavertitamente il suo numero di telefono a tutti

Pochi minuti prima, la Spagna aveva battuto l’Argentina 1-0 nella finale della Coppa del Mondo. Poi, tra cori e abbracci, quel telefono nelle mani del difensore ha trasformato la festa della Roja in una vetrina inattesa per il nuovo smartphone di Honor.

Tra bandiere, sorrisi e cellulari puntati verso la tribuna, un particolare non è passato inosservato. Eric García, difensore della nazionale spagnola, stringeva un dispositivo diverso dai modelli già in vendita. Nei video girati dopo il fischio finale di Spagna-Argentina, il giocatore si vede ancora in divisa, felice, mentre riprende compagni e staff durante la festa per il titolo mondiale.

Solo in un secondo momento, fermando le immagini e ingrandendo alcuni fotogrammi, diversi utenti hanno riconosciuto quello che sembra essere il nuovo Honor Robot Phone, uno smartphone già apparso in alcune fiere di settore ma non ancora arrivato sul mercato.

Il telefono spuntato nei festeggiamenti dopo Spagna-Argentina

La scena dura poco, appena qualche secondo. Abbastanza, però, per far partire la caccia al dettaglio. Una finale mondiale, il prato del MetLife Stadium, la Spagna campione del mondo e un prodotto non ancora presentato ufficialmente: il resto lo ha fatto la rete. Secondo quanto riportato da Computer Bild, il dispositivo mostrato da García sarebbe proprio il modello su cui Honor sta preparando il lancio internazionale, con un’attenzione particolare a foto e video.

Dettaglio di un presunto prototipo di smartphone tra i festeggiamenti a bordo campo dopo una finale di calcio.

Nel giro di poche ore, le immagini di Eric García con l’Honor Robot Phone sono finite su Reddit, X e sugli altri social frequentati dagli appassionati di tecnologia. “Non è un telefono normale”, ha scritto un utente sotto uno dei filmati più condivisi. Altri hanno messo a confronto il profilo del dispositivo con le foto circolate in precedenza durante alcune presentazioni riservate del marchio. Così, per un attimo, la curiosità si è spostata dal gol decisivo della finale a quel rettangolo scuro comparso tra le mani del difensore.

Honor finora non ha commentato l’episodio. Un silenzio che, inevitabilmente, ha acceso altre domande: uscita studiata, regalo personale al giocatore o semplice anteprima sfuggita di mano? Qualunque sia la risposta, l’effetto è stato chiaro. Un prodotto non ancora disponibile ha ottenuto visibilità globale nel momento più seguito del calcio internazionale, senza annunci ufficiali e senza conferenze stampa. Una mossa di marketing riuscita, se davvero era programmata. Altrimenti, una coincidenza molto fortunata.

Honor Robot Phone: cosa sappiamo su gimbal, fotocamere e chip

Le informazioni tecniche sull’Honor Robot Phone sono ancora incomplete, ma alcuni dettagli sono già emersi nelle precedenti uscite del produttore. Il punto forte dovrebbe essere la fotocamera principale da 200 megapixel montata su un gimbal a tre assi, pensato per rendere più stabili foto e video quando ci si muove. In parole semplici, il sistema dovrebbe ridurre vibrazioni e scatti improvvisi: una funzione utile per chi registra in viaggio, durante eventi sportivi o in mezzo alla folla. Proprio come in una festa mondiale sul campo.

Secondo gli osservatori citati dalla stampa specializzata, il telefono potrebbe avere anche una fotocamera periscopica da 200 megapixel per lo zoom e una ultra-grandangolare da 50 megapixel. Per il processore, le indiscrezioni portano allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, chip destinato ai modelli di fascia alta. Sono dati non ancora confermati del tutto da Honor, quindi da prendere come anticipazioni. Ma la direzione sembra già evidente: il marchio punta su immagini, stabilizzazione e prestazioni, non su un semplice ritocco estetico.

Lancio atteso ad agosto e strategia globale del marchio

Al momento, l’Honor Robot Phone risulta prenotabile solo in Cina. La presentazione ufficiale è attesa per agosto 2026. Non sono stati comunicati prezzo, disponibilità in Europa né configurazioni definitive per i vari mercati. Fonti di settore ritengono comunque probabile un lancio a tappe: prima il mercato cinese, poi l’arrivo internazionale, anche per capire la risposta del pubblico davanti a un telefono costruito attorno a una tecnologia fotografica poco comune.

Per Honor, l’apparizione accanto a Eric García arriva in una fase delicata della sfida tra produttori cinesi, con Xiaomi, Oppo, Vivo e OnePlus impegnati nella fascia alta degli smartphone Android. Il messaggio, senza bisogno di slogan, è arrivato forte: il marchio vuole legare il nuovo telefono a movimento, festa e contenuti social. “Se ne parla già prima del lancio”, ha osservato un commentatore tech su Reddit. Ed è forse questo il risultato più prezioso per Honor: trasformare un prototipo intravisto durante la festa della Spagna campione del mondo in un tema di discussione globale.