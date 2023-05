Il drone PIU' DESIDERATO del momento è tuo a 220 EURO IN MENO!

Ti sei mai immaginato a volare alto nel cielo, catturando immagini e video mozzafiato da una prospettiva unica? Ebbene, con l’incredibile offerta disponibile su Amazon, potrai finalmente realizzare questo sogno! Il DJI Air 2S Drone UAV con stabilizzatore a 3 assi, uno dei droni più popolari e apprezzati del mercato, è attualmente disponibile a soli 773,99€ grazie ad un notevole sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai acquistare questo gioiello della tecnologia risparmiando più di 220 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed il pagamento è effettuabile anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

DJI Air 2S: il drone più ricercato sul mercato in super sconto

Il DJI Air 2S è un vero gioiello della tecnologia del volo. Progettato con un gimbal a 3 assi, assicura riprese estremamente stabili e fluide, indipendentemente dalle condizioni di volo. Il drone è dotato di un sensore CMOS da 1 pollice, in grado di catturare immagini a 20 megapixel e video in 5.4K, offrendo una qualità di dettaglio eccezionale.

Uno degli aspetti più impressionanti del DJI Air 2S è la sua gamma di funzionalità intelligenti. È dotato di modalità di volo autonomo come ActiveTrack 4.0, Point of Interest 3.0, e Spotlight 2.0, che ti permettono di creare riprese cinematografiche con pochi tocchi. Grazie al rilevamento di ostacoli in quattro direzioni e al sistema APAS 4.0, il drone può navigare in modo sicuro in ambienti complessi.

Non meno importante, il DJI Air 2S ha un’autonomia di volo di 31 minuti, permettendoti di esplorare e catturare il mondo dall’alto per periodi prolungati. Il drone può anche raggiungere una velocità massima di 19 m/s in modalità sport, ideale per gli appassionati di adrenalina.

Parliamo, quindi, di un investimento intelligente per tutti coloro che vogliono scoprire l’emozione del volo e della fotografia aerea. Ad oggi il DJI Air 2S Drone UAV è disponibile su Amazon a soli 773,99€ grazie ad un notevole sconto del 23%. Corri ad ordinarlo se vuoi risparmiare più di 220 euro sul prezzo di listino!

