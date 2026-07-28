Il drone consegna la spesa in pochi minuti dall'ordine: il video diventa virale

Nella clip, una cliente riceve l’ordine davanti casa in 1 minuto e 57 secondi. Una scena semplice, ripresa con il telefono dal vialetto, che però racconta bene dove sta andando una parte della grande distribuzione americana: consegne sempre più rapide, meno spostamenti e un servizio che, almeno in alcune città, comincia a sembrare meno futuristico di quanto si pensi.

Nel filmato diventato virale, una ragazza identificata come Justice fa partire il cronometro e aspetta la spesa ordinata da Walmart. “Dice che arriverà in un minuto e 57 secondi”, racconta, guardando verso il cielo davanti a casa. Dopo poco, il drone compare sopra l’abitazione, rallenta, si mette sul punto scelto per la consegna e lascia cadere una busta a terra, prima di ripartire. Nessun addetto, nessuna firma, nessun passaggio di mano.

Il video virale: la spesa arriva in 1 minuto e 57 secondi

A rendere il video ancora più condiviso è stata anche la reazione della cliente: sorpresa, risate, frasi dette a metà mentre segue il volo. Ma non si tratta di un caso isolato. Su TikTok circolano da mesi clip simili, con utenti che filmano l’arrivo dei droni nei quartieri residenziali, davanti a garage, giardini o piccoli portici. A colpire sono soprattutto i tempi: vedere una consegna a domicilio chiudersi in meno di due minuti, per molti, resta qualcosa di insolito.

Un drone consegna una busta della spesa nel vialetto di casa, simbolo delle consegne ultra-rapide già diffuse negli USA.

Secondo le indicazioni pubblicate da Walmart nelle zone dove il servizio è attivo, il meccanismo è piuttosto diretto. Il cliente prepara il carrello online, sceglie la consegna via drone al momento del pagamento e indica il punto esatto in cui vuole ricevere il pacco: il vialetto, il prato davanti casa, l’ingresso laterale. Poi non resta che aspettare l’arrivo del velivolo.

Dietro questa apparente semplicità, però, ci sono passaggi ben controllati. I prodotti devono rientrare tra quelli ammessi, il punto di consegna deve essere considerato sicuro e il volo deve rispettare le regole della Federal Aviation Administration, l’ente federale che regola l’aviazione civile negli Stati Uniti. Il drone non entra in casa, non bussa e non parla con il cliente: arriva, si abbassa, rilascia la busta e torna alla base.

Walmart ha portato avanti il servizio insieme ad aziende specializzate nella logistica con droni, attivandolo in diverse città americane e in aree selezionate vicino ai propri punti vendita. Non tutte le abitazioni possono ricevere pacchi dal cielo e non tutti gli ordini sono adatti. Dove però il servizio è disponibile, l’esperienza è già molto diversa dalla classica consegna con il furgone.

Velocità, comodità e limiti: cosa può davvero trasportare il drone

Il grande punto di forza della spesa con il drone è la velocità. Per un acquisto dell’ultimo minuto — un farmaco da banco, un prodotto per la casa, un pasto pronto, qualche alimento leggero — il vantaggio è chiaro: niente auto, niente fila, niente lunga attesa alla porta. In alcuni casi, come mostra il video di Justice, il tempo tra ordine e consegna può scendere sotto i due minuti. Non è detto, però, che succeda sempre.

Il servizio ha limiti precisi. I droni per consegne possono trasportare solo articoli leggeri e non troppo ingombranti. Restano fuori gli ordini voluminosi, le casse d’acqua, la spesa settimanale di una famiglia. C’è poi il costo: negli Stati Uniti, per chi non ha un abbonamento, una singola consegna può arrivare a sfiorare i 20 dollari. In alcuni programmi premium, invece, sono previste spedizioni incluse o promozioni a tempo.

Resta anche il tema della convivenza con i quartieri. Walmart sostiene che questi velivoli siano più silenziosi di un normale furgone per le consegne. Ma il passaggio di un drone sopra le case solleva comunque domande su rumore, privacy e sicurezza. Le telecamere usate per il volo, spiegano le aziende del settore, servono a orientarsi e a evitare ostacoli. Il punto, però, resta delicato, soprattutto nelle aree urbane più dense.

Perché in Italia la consegna dal cielo è ancora frenata da norme e autorizzazioni

In Italia, la consegna commerciale con drone è ancora più indietro rispetto agli Stati Uniti, anche se negli ultimi anni non sono mancati i test. Amazon aveva scelto San Salvo, in Abruzzo, per una fase di sperimentazione fuori dagli Stati Uniti, sotto la supervisione dell’ENAC, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Quel progetto, però, non è diventato un servizio aperto ai consumatori italiani.

Proprio a San Salvo è nato il primo U-space d’Europa, uno spazio aereo pensato per gestire il traffico dei droni, con il coinvolgimento dell’ENAC. È un passaggio importante sul piano tecnico, ma da solo non basta a rendere normale la spesa consegnata dal cielo. Servono autorizzazioni, corridoi di volo, sistemi di controllo e garanzie sul sorvolo delle zone abitate.

Il nodo principale resta quello delle regole. Le norme europee e italiane sui voli urbani con drone prevedono vincoli rigidi per sicurezza, privacy e gestione del rischio, soprattutto quando i velivoli si muovono vicino a case, strade, scuole o luoghi affollati. Per ora, quindi, l’immagine della busta che scende davanti alla porta in meno di due minuti appartiene più ai sobborghi americani che alle città italiane. Il futuro è possibile, ma non è dietro l’angolo.