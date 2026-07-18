Il dongle fornito con i mouse e le tastiere wireless non è un semplice dongle USB: ha una funzione che tutti ignorano

Il ricevitore Logi Bolt utilizzato con alcuni mouse e tastiere Logitech non è una normale chiavetta USB, anche se all’apparenza può sembrare identico a molti altri dongle wireless.

Dietro quel piccolo accessorio, spesso lasciato collegato in modo permanente al portatile o al computer dell’ufficio, c’è una gestione delle connessioni basata su Bluetooth Low Energy, con interventi specifici su sicurezza, stabilità e prestazioni radio. Non si tratta quindi di un semplice adattatore passivo, ma di un sistema progettato per controllare in modo più preciso il collegamento tra periferica e computer.

Perché Logi Bolt non è un semplice adattatore USB

Il Logi Bolt ha l’aspetto di un comune dongle USB, ma non si limita a ricevere e inoltrare un segnale. Il collegamento utilizza infatti il protocollo BLE, cioè Bluetooth Low Energy, insieme a una gestione proprietaria sviluppata da Logitech. Non è uno standard radio completamente diverso dal Bluetooth, ma nemmeno una normale connessione BLE lasciata interamente sotto il controllo del sistema operativo del computer.

I dispositivi compatibili con Logi Bolt utilizzano BLE 5.0 o versioni successive, pur mantenendo la compatibilità con computer e host basati su BLE 4.0. Il sistema sfrutta inoltre le funzioni di sicurezza introdotte con BLE 4.2. Mouse e tastiere, comprese diverse periferiche della famiglia Logitech MX, comunicano quindi attraverso un protocollo conosciuto, ma con parametri definiti e controllati più strettamente dal produttore.

La differenza può sembrare sottile, ma è importante. Con una connessione Bluetooth tradizionale, alcune caratteristiche dipendono dal computer, dal sistema operativo, dal chip radio installato e dalle relative impostazioni. Nel sistema Bolt, invece, Logitech controlla sia la periferica sia il ricevitore. Questo permette di rendere più prevedibile il comportamento della connessione, riducendo le variazioni che possono comparire passando da un computer all’altro.

Pairing autenticato e cifratura AES-CCM a 128 bit

Uno degli aspetti centrali di Logi Bolt riguarda la sicurezza della comunicazione wireless. Le connessioni Bluetooth Low Energy possono utilizzare diversi livelli di protezione. Le modalità più semplici consentono associazioni meno rigorose, mentre il livello più elevato, indicato come Security Mode 1, Level 4, prevede un pairing autenticato e la cifratura AES-CCM con chiave a 128 bit.

Questo livello è pensato per ridurre il rischio di intercettazioni, accessi non autorizzati e attacchi man-in-the-middle, nei quali un soggetto esterno tenta di inserirsi nella comunicazione tra il dispositivo e il computer. Quando una periferica viene collegata attraverso il ricevitore Logi Bolt, la modalità di sicurezza più alta viene applicata a tutte le connessioni compatibili.

Il sistema non dovrebbe quindi scendere verso impostazioni meno protette in base alle preferenze o ai limiti del computer host, come può accadere con alcune connessioni BLE standard. È un vantaggio soprattutto negli ambienti aziendali, dove una tastiera wireless può essere utilizzata per inserire password, scrivere messaggi interni o lavorare su documenti riservati. Per i reparti informatici significa anche poter contare su un comportamento più uniforme tra postazioni differenti.

Antenna, potenza radio e intervallo di report

Un altro elemento importante è la stabilità del segnale, soprattutto negli uffici affollati da router, smartphone, cuffie Bluetooth e numerosi altri dispositivi che utilizzano la banda dei 2,4 GHz. In questi ambienti, una periferica wireless può mostrare ritardi, movimenti irregolari del puntatore o brevi perdite di connessione.

Il Logitech MX Master 4 utilizza lo stesso protocollo Bolt già presente su MX Master 3 e MX Master 3S, ma introduce alcuni miglioramenti nella parte radio. L’antenna PIFA, sigla di Printed Inverted-F Antenna, è stata spostata leggermente in avanti. Questa soluzione serve a ridurre le interferenze provocate dalla mano dell’utilizzatore e a migliorare la propagazione omnidirezionale del segnale.

Anche la potenza di trasmissione è aumentata, passando da +4 dBm a +8 dBm. L’obiettivo non è soltanto ampliare la portata, ma mantenere una connessione più stabile quando sono presenti numerose sorgenti di disturbo. Logi Bolt mantiene inoltre un intervallo di report pari a 7,5 millisecondi, mentre una normale connessione BLE può modificare questo valore in base alle impostazioni dell’host.

Il limite tecnico del Bluetooth Low Energy non cambia, ma il controllo diretto del ricevitore e della periferica permette di gestire meglio antenna, salto di frequenza e continuità del collegamento. Dietro un dongle di pochi centimetri si trova quindi un sistema molto più articolato, progettato per offrire una connessione sicura, stabile e prevedibile anche negli ambienti wireless più congestionati.