Il Digitale Terrestre si aggiorna, è tempo di mettersi comodi per godere dei nuovi canali in versione gratuita

Il digitale terrestre cambia ancora e, anche se molti canali sembrano rimasti al loro posto, alcune novità potrebbero comparire direttamente sul televisore di casa.

La numerazione LCN aggiornata al 29 ottobre 2026 contiene dettagli che non riguardano soltanto i programmi più conosciuti. Tra posizioni da verificare e possibili doppioni, capire cosa controllare può evitare confusione davanti allo schermo. Anche una semplice risintonizzazione può fare la differenza.

Le principali novità nella numerazione LCN nazionale

La nuova mappa del digitale terrestre conferma l’assetto ormai noto della numerazione nazionale. Rai 1 resta sul tasto 1, seguita da Rai 2 e Rai 3 TGR Regione. Poi arrivano i canali generalisti: Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE.

Dal 10 al 19 resta lo spazio delle emittenti locali, ancora molto seguito per notizie dal territorio, televendite, sport minore e programmi di quartiere. Più avanti si trovano diversi canali tematici in alta definizione, da 20Mediaset HD a Iris HD, passando per Cine34 HD, Focus HD, Top Crime HD, Boing HD e Cartoonito HD.

“Dopo ogni aggiornamento è buona norma rifare la ricerca canali”, ricordano spesso i tecnici dei centri assistenza. Il motivo è semplice: alcuni televisori conservano vecchie posizioni o doppioni non più corretti.

Canali in conflitto, provvisori e test: le posizioni da controllare

Nella lista aggiornata ci sono anche alcune voci da tenere d’occhio, indicate come canali in conflitto LCN o come posizioni tecniche. Succede, per esempio, con Rai 4 sul 21, segnalato in conflitto con la stessa numerazione, con Rai Premium sul 25 e con Rai News 24 sul 48. In questi casi possono pesare il modello del televisore, la zona di ricezione o la presenza di versioni duplicate.

Nella parte alta della numerazione restano poi i canali di servizio, come Test HEVC main10 al 200, utile per controllare se l’apparecchio è compatibile con gli standard di trasmissione più recenti. Ci sono anche le posizioni RaiPlay, Rai Radio 2 Visual e RaiPlay Sound, insieme ai canali “provvisori” dal 501 in avanti, dove ricompaiono diversi marchi nazionali. Se sullo schermo compare la richiesta di scegliere tra due canali con lo stesso numero, conviene selezionare la versione in HD, quando c’è. Questione di pochi secondi.

Rai, Mediaset, La7 e locali: come si ridisegna la mappa dell’offerta

Il quadro aggiornato conferma un’offerta gratuita ancora molto ricca, con Rai, Mediaset, La7, operatori radiofonici, canali shopping, reti tematiche e televisioni locali distribuiti lungo tutta la numerazione. La Rai occupa sia i primi tasti sia le fasce dedicate a informazione, cultura, sport e radio, con Rai Storia, Rai Sport, Rai Gulp, Rai YoYo e l’elenco regionale di Rai 3 TGR dall’801 in poi.

Mediaset mantiene una presenza forte in alta definizione, mentre La7 compare anche con servizi on demand e canali test nelle posizioni finali. Da segnalare anche la fascia radio-tv, dove trovano posto RTL 102.5, RadioItaliaTV, Radio Zeta, Radiofreccia, RDS Social TV e altri marchi noti.

Per gli utenti il consiglio resta pratico: entrare nel menu del televisore, avviare la sintonizzazione automatica del digitale terrestre e verificare, alla fine, che i canali preferiti siano tornati al loro posto. Poi sì, ci si può mettere comodi.