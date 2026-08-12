Il dettaglio insospettabile che rende il tuo caricatore "potente" praticamente inutile

Un caricatore da 45W, comprato online o in negozio, non basta da solo a garantire la ricarica rapida: telefono, alimentatore e cavo devono condividere gli stessi profili di tensione e corrente.

La scritta 45W sulla confezione fa effetto, ma racconta solo una parte della storia. Due caricatori possono dichiarare la stessa potenza e comportarsi in modo diverso con lo stesso smartphone, perché quei watt possono arrivare da combinazioni diverse di volt e ampere. È qui che molti se ne accorgono: telefono collegato la sera, icona della ricarica accesa, batteria ancora bassa dopo ore.

Non sempre c’entra un cavo rovinato o una presa difettosa. Più spesso, come emerge dalle schede tecniche dei produttori e dai test dei siti specializzati, il caricatore non offre il profilo di tensione USB-C richiesto dal dispositivo. In sostanza funziona, sì, ma non alla velocità promessa. E tra una ricarica intorno ai 27W e una a 45W, la differenza si nota soprattutto nei primi trenta-quaranta minuti.

USB PD e PPS: tra watt dichiarati e profili reali

Lo standard USB Power Delivery, indicato spesso come USB PD, ha messo un po’ d’ordine nel mondo della ricarica. Ma non lo ha reso davvero semplice. La sua evoluzione PPS, cioè Programmable Power Supply, consente al caricatore di regolare la tensione con più precisione, seguendo le richieste dello smartphone. Sulla carta è un vantaggio: meno calore, migliore resa, ricarica più stabile. Nella pratica, però, serve che caricatore e telefono “si capiscano”.

Caricatori USB-C simili tra loro collegati a uno smartphone: i profili di tensione possono cambiare la velocità di ricarica.

Un alimentatore tradizionale può riportare valori fissi, per esempio 9V/5A, 15V/3A o 20V/3A. Un modello con USB PD PPS, invece, indica spesso un intervallo, come 3,3-21V, insieme alla corrente massima supportata. È un dettaglio minuscolo, spesso stampato in piccolo, ma può decidere se lo smartphone userà davvero la ricarica veloce o si fermerà prima. Non è solo una promessa commerciale: è una trattativa elettrica che parte ogni volta che si collega il cavo.

Samsung e Pixel: tensioni diverse da una generazione all’altra

Il caso più citato è quello dei Samsung Galaxy S Ultra, dove i profili di ricarica sono cambiati nel corso degli anni. Il Galaxy S21 Ultra, secondo le specifiche diffuse all’epoca, usava una combinazione vicina a 9V e 5A per arrivare ai 45W, con bisogno di un cavo USB-C certificato 5A. Nei modelli Ultra più recenti, invece, il profilo si è spostato verso valori intorno a 12V e 3A. Un caricatore pensato per il vecchio schema può ancora alimentare il telefono, certo, ma spesso non raggiunge la potenza piena.

Per le generazioni successive, le indicazioni tecniche parlano di profili ancora più alti, fino a 21V per le ricariche più spinte. Una logica simile vale anche per Google Pixel. I modelli meno recenti si accontentavano di profili comuni come 9V/3A, mentre per ottenere la potenza massima su alcuni Pixel Pro XL serve un caricatore capace di lavorare anche a 21V. Morale: il caricatore “buono” di tre anni fa può non essere più quello giusto oggi. Non è rotto. Semplicemente, non è del tutto compatibile.

Prima di acquistare un nuovo caricatore USB-C, conviene guardare oltre il numero grande stampato sulla scatola. La dicitura da cercare è USB PD PPS, insieme all’intervallo di tensione supportato: un valore come 3,3-21V lascia più margine rispetto a un alimentatore fermo a profili fissi. Per chi usa smartphone recenti di fascia alta, un caricatore da 65W o 100W con PPS fino a 21V può durare di più, anche se il telefono oggi non usa tutta quella potenza.

Conta anche il cavo, spesso dimenticato in un cassetto: per profili ad alta corrente, come 5A, serve un cavo certificato, non un qualsiasi cavetto USB-C trovato con vecchie cuffie o power bank. Le informazioni si trovano nelle schede tecniche, nelle foto del retro dell’alimentatore o, più semplicemente, nelle recensioni di chi ha provato quel modello con Samsung, Pixel o altri telefoni. L’USB-C ha reso più semplice il connettore, questo sì. Ma sotto la plastica restano tensioni, profili e compatibilità: dettagli invisibili, almeno finché la batteria non resta ferma al 30%.