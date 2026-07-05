Il condizionatore è sopravvalutato e costa troppo: con questo sistema da 10 euro produci freddo senza generare calore

Il climatizzatore mobile con evacuazione funziona secondo il principio della pompa di calore: aspira l’aria calda dell’ambiente, la raffredda, e ne espelle il calore residuo verso l’esterno attraverso un tubo flessibile che va posizionato in corrispondenza di una finestra o di una porta socchiusa. Il problema, spesso trascurato al momento dell’acquisto, riguarda proprio questo passaggio: senza una sigillatura adeguata, l’apertura lasciata per far transitare il tubo diventa un varco attraverso cui l’aria calda esterna rientra continuamente nella stanza.

È qui che entra in gioco un accessorio chiamato kit di calfeutraggio, o pannello per finestra, reperibile a partire da circa 10 euro nella versione più semplice in tessuto: si tratta di un telo, generalmente in poliestere morbido e isolante, che si fissa sull’infisso tramite bande autoadesive tipo velcro, richiudendo lo spazio attorno al tubo di scarico senza forare né modificare la finestra in modo permanente.

L’alternativa al classico condizionatore che sottovalutiamo

Il vantaggio pratico è più significativo di quanto sembri a un primo sguardo: senza questo accorgimento, molti utenti lasciano semplicemente la finestra socchiusa per far passare il tubo, un metodo di ripiego che secondo i tecnici del settore vanifica buona parte dell’efficacia del climatizzatore, perché mentre l’apparecchio raffredda da un lato, la fessura lasciata aperta lascia rientrare calore dall’altro. Il risultato è un compressore che lavora a lungo senza riuscire ad abbassare davvero la temperatura percepita nella stanza.

Il kit di calfeutraggio in tessuto si adatta generalmente a finestre a battente, oscillo-battenti e ai lucernari in stile Velux, mentre per le porte finestre scorrevoli serve un modello diverso, più rigido, realizzato in PVC, con un costo leggermente superiore che si aggira comunque entro i 20-30 euro complessivi. In entrambi i casi, il diametro del passaggio predisposto per il tubo va verificato con attenzione prima dell’acquisto, poiché i tubi di evacuazione hanno solitamente un diametro compreso tra 125 e 150 millimetri a seconda del modello di climatizzatore.

Un dettaglio tecnico da non sottovalutare riguarda la lunghezza del tubo stesso: superare i 3 metri di estensione, anche quando fisicamente possibile grazie a prolunghe universali, comporta una perdita di efficienza sensibile, perché l’aria calda in transito ha più tempo per disperdere calore all’interno del tubo prima di raggiungere l’esterno, con un effetto controproducente sulle prestazioni complessive dell’apparecchio.

Il titolo che promette di produrre freddo senza generare calore va quindi inteso nel senso corretto: il kit da 10 euro non produce nulla di per sé, ma evita che il calore residuo espulso dall’apparecchio trovi la strada per rientrare nella stanza, permettendo al climatizzatore di lavorare come effettivamente dichiarato in etichetta invece che a un’efficienza dimezzata dalla dispersione attorno al tubo.

Anche la scelta della stanza in cui installare l’apparecchio incide sul risultato finale più di quanto si pensi: posizionare il climatizzatore vicino a una finestra esposta al sole diretto per gran parte della giornata costringe il compressore a un lavoro extra continuo, mentre schermare la stanza con tende o tapparelle nelle ore più calde, prima ancora di accendere l’apparecchio, riduce il carico termico complessivo e permette al kit di calfeutraggio di esprimere davvero tutto il suo potenziale.