Il classico mobile per la TV è superato: con questo la puoi mettere dove vuoi senza fori e arredare la stanza

Il modello indicato, in vendita a 132,69 euro al momento della rilevazione, punta su una struttura autoportante: la TV resta sollevata, i cavi si possono sistemare con più ordine e la parete rimane intatta. Una risposta pratica a un problema molto comune nelle abitazioni di città, soprattutto quando il soggiorno è davvero ridotto.

Per molti il punto non è solo estetico. Montare una TV a parete vuol dire bucare il muro, scegliere i tasselli giusti, controllare lo spessore del tramezzo e poi trovare un modo decente per nascondere cavi HDMI, alimentazione e altri collegamenti. Nei contratti di affitto, inoltre, non sempre è permesso intervenire sulle pareti. E anche quando il proprietario dà il via libera, spesso pretende che i fori vengano sistemati a fine locazione. Meglio evitare discussioni sulla cauzione, dicono spesso gli inquilini quando cercano soluzioni mobili e facili da togliere.

Il vantaggio di un supporto TV autoportante è proprio questo: dà l’effetto di uno schermo sospeso, simile a quello di un televisore fissato al muro, ma senza lasciare segni su pittura, cartongesso o pareti leggere. In un soggiorno stretto, magari con un divano a due posti e un tavolino centrale, anche pochi centimetri recuperati sul piano d’appoggio fanno la differenza. E la stanza, a colpo d’occhio, sembra subito meno piena.

Struttura autoportante: così regge TV da 50 a 100 pollici

Il modello segnalato è un mobile supporto TV a colonna, con base a terra, montante centrale e staffa compatibile con schermi piatti o curvi da 50 a 100 pollici, secondo quanto riportato nella scheda del venditore. La televisione viene agganciata alla struttura, non alla parete. È qui che cambia tutto: il peso viene scaricato sul telaio e sulla base, non sul muro del soggiorno.

Supporto TV autoportante con mensole: soluzione salvaspazio per montare la televisione senza forare la parete.

Le regolazioni in altezza e inclinazione, quando previste dal manuale del produttore, aiutano a trovare la posizione più comoda rispetto al divano. Non è un dettaglio da poco. Una smart TV troppo bassa costringe ad abbassare lo sguardo; una troppo alta affatica il collo durante film, partite o sessioni di gioco. Con una struttura a colonna si può cercare un’altezza più naturale senza rifare misure, buchi e passaggi di cavo. Prima di montarla, però, è sempre necessario controllare le istruzioni incluse nella confezione.

Mensole integrate: dove mettere console, soundbar e accessori

Per chi ha un soggiorno piccolo, la parte più comoda è l’unione tra porta TV e mensole. Sotto lo schermo possono trovare posto una console, un decoder, una smart TV box, telecomandi, qualche libro o piccoli oggetti decorativi. Anche una soundbar, se le misure lo permettono, può stare sul ripiano principale o su una mensola dedicata, evitando di aggiungere un mobile basso e più ingombrante.

Va detto chiaramente: non è un armadio chiuso, quindi gli oggetti restano in vista. Però, se sistemati con un po’ di ordine, finiscono tutti nello stesso punto. Cavi, alimentatori e dispositivi multimediali non restano sparsi tra pavimento e tavolino. In case condivise, monolocali o bilocali, una soluzione del genere può ridurre il disordine visivo senza lavori fissi. Poco intervento, insomma, a patto di accettare una struttura aperta.

Prima dell’acquisto: peso, standard VESA e montaggio da controllare

Prima di comprare un supporto TV senza fori, il primo controllo riguarda il peso massimo supportato e lo standard VESA, cioè la distanza tra i fori posteriori del televisore usati per fissarlo alla staffa. Due TV della stessa diagonale possono avere peso e attacchi diversi, soprattutto sopra i 65 o 75 pollici. Per questo conviene leggere la scheda tecnica del proprio apparecchio e confrontarla con quella del mobile, senza fermarsi alla sola misura dello schermo.

C’è poi il capitolo montaggio. La struttura arriva da assemblare: base, montante, ripiani e staffa vanno fissati seguendo le istruzioni, meglio se in due quando si arriva ad agganciare la televisione. Non è un mobile da appoggiare e dimenticare. Un serraggio fatto male può creare problemi di stabilità e sicurezza. Il prezzo indicato, 132,69 euro su Amazon, può cambiare nel tempo; prima dell’ordine è quindi bene verificare disponibilità, costi di spedizione, recensioni recenti e condizioni di reso. Per chi vive in affitto o non vuole bucare le pareti, però, l’idea è semplice: portare la TV in alto, liberare spazio e lasciare il muro com’è.