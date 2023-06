Il CINEMA a casa tua con la Samsung TV da 65": oggi a quasi 700 EURO IN MENO!

È ora di vivere un’esperienza visiva straordinaria nel comfort della tua casa con il Samsung TV QLED da 65 pollici. Questo incredibile televisore è disponibile su Amazon a soli 899,99 euro grazie ad uno sconto imperdibile del 43%.

Questo vuol dire che potrete acquistare il dispositivo top di gamma risparmiando quasi 700 euro sul prezzo di listino, oltre a poter effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. È il momento perfetto per rendere la tua sala da pranzo o il tuo salotto un luogo di intrattenimento di prima classe, corri su Amazon!

Samsung TV QLED da 65 pollici: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung TV QLED da 65 pollici ti trasporterà in un mondo di colori vibranti e dettagli ultra-nitidi. La tecnologia QLED garantisce una riproduzione dei colori eccezionale, con una gamma cromatica estesa e una luminosità sorprendente. Ogni immagine prenderà vita sullo schermo, offrendo una qualità visiva che ti lascerà senza fiato.

Le specifiche tecniche di questa TV sono semplicemente straordinarie. Goditi una risoluzione 4K UHD che ti regalerà dettagli incredibili e una chiarezza senza precedenti. Grazie alla tecnologia HDR, i contrasti saranno profondi e intensi, con una profondità di neri e una luminosità che donano una tridimensionalità spettacolare alle immagini.

L’esperienza di visione sarà ulteriormente arricchita dalla funzione Ambient Mode, che ti permetterà di trasformare il tuo televisore in un elemento di design o in una cornice digitale. Quando non lo stai usando, la TV si mimetizzerà con l’ambiente circostante, offrendo un tocco di eleganza alla tua casa.

Con il Samsung TV QLED da 65 pollici, avrai accesso a un mondo di contenuti. Grazie alla piattaforma smart Tizen, potrai accedere alle tue app preferite, ai servizi di streaming e ai canali televisivi direttamente dal tuo televisore. Scopri un’ampia gamma di intrattenimento, dai film e serie TV alle partite di calcio in diretta, tutto con la comodità di un solo dispositivo.

Immergiti in un mondo di colori vivaci, dettagli mozzafiato e funzioni intelligenti che renderanno ogni momento ancora più speciale. Oggi il Samsung TV QLED da 65 pollici è disponibile su Amazon a soli 899,99 euro grazie ad uno sconto imperdibile del 43%. Approfitta il prima possibile di questa mega offerta!

