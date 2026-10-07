Il "cestino fantasma" di WhatsApp nasconde file che nemmeno immagini: dovresti controllare e liberare

Ma immagini, video, miniature e copie temporanee possono restare nel telefono: servono al sistema per riaprire più in fretta chat e allegati già ricevuti. È il nodo della cosiddetta “papelera fantasma” di WhatsApp.

Molti se ne accorgono solo quando lo spazio finisce. Si cancellano conversazioni intere, magari gruppi pieni di foto e video, poi si va nelle impostazioni del telefono e il peso di WhatsApp è quasi lo stesso. Non è un problema di grafica. E non è neppure una memoria bloccata senza motivo.

Quando si elimina una chat dalla schermata principale, l’app toglie soprattutto il riferimento visibile ai messaggi. Una parte dei contenuti collegati, però, può restare nelle cartelle interne dello smartphone: file multimediali, anteprime, dati indicizzati e copie legate anche ad altre conversazioni. Da qui nasce l’espressione, ormai usata da molti utenti, di “papelera fantasma” di WhatsApp: una specie di cestino che non si vede, dove il messaggio non compare più ma il suo peso continua a farsi sentire.

Succede soprattutto a chi riceve molti contenuti nei gruppi, da quelli di famiglia a quelli di lavoro. Un video inoltrato più volte, una foto salvata in automatico, un documento condiviso in più chat: tutto si accumula, poco alla volta. E il semplice tasto “cancella chat”, da solo, non sempre basta.

Cache, miniature e file inoltrati: così WhatsApp continua a occupare spazio

Il motivo sta nel modo in cui WhatsApp gestisce i contenuti. Per mostrare subito una vecchia foto, ritrovare un documento o riaprire un video ricevuto mesi prima, l’app crea cache, miniature di anteprima e indici salvati sul telefono. Sono file poco visibili, spesso ignorati, ma servono nell’uso quotidiano.

Smartphone e file multimediali su una scrivania, simbolo dello spazio che può restare occupato anche dopo aver cancellato le chat.

Poi ci sono i contenuti inoltrati. Se lo stesso meme, video o documento passa da un gruppo all’altro, il sistema può mantenere collegamenti e riferimenti tra conversazioni diverse. Così, quando si cancella una sola chat, sparisce il collegamento dentro quella chat, ma non è detto che venga eliminato anche il contenuto se è presente altrove. “Ho cancellato tutto, ma il telefono è ancora pieno”, scrivono spesso gli utenti nei forum di assistenza. La spiegazione è questa.

Ecco perché il peso complessivo di WhatsApp nella memoria del telefono può calare di poco anche dopo una pulizia manuale. Le miniature possono restare in cache. Le copie o i riferimenti dei file inoltrati possono continuare a esistere se quel contenuto è passato in altri scambi. A quel punto la differenza tra ciò che si vede nell’app e ciò che rimane davvero nel dispositivo diventa evidente.

Il gestore di archiviazione nascosto: dove trovare i file che pesano davvero

Per fare pulizia in modo più efficace, WhatsApp ha un pannello interno chiamato “Gestisci spazio” o “Amministra spazio”, a seconda della versione e del sistema operativo. Non è una novità, ma molti lo usano poco. Preferiscono cancellare chat una per una, senza entrare nel punto in cui l’app mostra davvero cosa occupa memoria.

Dentro questo gestore, i contenuti non sono ordinati in base alla chat più recente o al numero di messaggi. Contano i megabyte. Le sezioni più utili sono due. La prima è “Inoltrati molte volte”, dove finiscono immagini, video e documenti passati in più conversazioni. Cancellandoli da lì, si possono eliminare in modo più mirato contenuti doppi o ripetuti, senza aprire ogni singola chat.

La seconda è “Oltre 5 MB”. Qui WhatsApp raccoglie i file più pesanti: video lunghi, audio, documenti, foto ad alta risoluzione. Spesso sono proprio questi a mangiare memoria, anche se restano nascosti tra centinaia di messaggi normali. Un video ricevuto mesi prima in un gruppo silenziato può pesare più di anni di testo.

Pulizia profonda su Android e iPhone: come eliminare duplicati e file oltre 5 MB

La procedura è quasi uguale su Android e iPhone. Cambia solo il primo passaggio. Su iOS si entra direttamente nella scheda Impostazioni di WhatsApp; su Android bisogna toccare i tre puntini in alto a destra e poi scegliere Impostazioni. Da lì il percorso è semplice: Spazio e dati, poi Gestisci spazio o Amministra spazio, in base alla lingua e alla versione installata.

A quel punto l’app mostra una barra con il dettaglio dello spazio occupato dai file di WhatsApp, dall’applicazione e dalla memoria libera rimasta sul dispositivo. Il primo controllo da fare è su “Inoltrati molte volte”: si possono selezionare tutti i contenuti oppure scegliere solo quelli inutili. Prima di confermare con l’icona del cestino, se l’opzione compare, conviene spuntare anche la voce per eliminare le copie ricevute o i duplicati collegati.

Poi si passa a “Oltre 5 MB”. Qui si possono ordinare i file per data o dimensione e cancellare video, documenti e audio che non servono più. In basso, inoltre, WhatsApp mostra l’elenco delle chat più pesanti, ordinate non per uso recente ma per memoria occupata: entrando in ogni conversazione si possono eliminare singoli file senza perdere tutto lo storico dei messaggi. È una pulizia più lenta, certo. Ma molto più utile del semplice “cancella chat”.