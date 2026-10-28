Il cavo USB-C dell’iPhone si scalda mentre carica: quando è normale e quando va cambiato subito

Un conto, però, è un cavo tiepido. Un altro è un connettore che scotta, puzza di bruciato o mostra segni evidenti di danno. In quel caso bisogna fermarsi subito: staccare tutto, controllare telefono e accessori, e non riprovare “solo per vedere”. Un cavo difettoso può rovinare la porta dell’iPhone, l’alimentatore e, nei casi peggiori, diventare un rischio in casa.

Un po’ di calore sul cavo USB-C, sul connettore o sull’alimentatore iPhone è normale, soprattutto quando entra in funzione la ricarica rapida. La fase più intensa è di solito quella tra 0% e 80%: l’iPhone assorbe più energia per recuperare batteria in meno tempo. Poi rallenta, anche per proteggere la batteria agli ioni di litio e contenere la temperatura.

La differenza si sente al tatto: il cavo può essere caldo, magari più tiepido vicino al connettore, ma si riesce comunque a tenerlo tra le dita senza fastidio. Apple ricorda nelle sue indicazioni di supporto che l’iPhone può scaldarsi durante la ricarica e che il software può limitare alcune funzioni se la temperatura sale troppo. Dunque no, un caricatore non freddo dopo mezz’ora non è per forza un guasto. Lo diventa quando quel calore cambia faccia.

Uso intenso, sole e custodie: cosa fa salire la temperatura

A far aumentare la temperatura non è solo la ricarica dell’iPhone. Conta anche quello che si sta facendo mentre il telefono è attaccato alla presa: una lunga videochiamata, un gioco pesante, un film in streaming o il navigatore acceso chiedono molta energia a processore e batteria. Così l’iPhone riceve corrente, ma nello stesso tempo ne consuma parecchia.

Un controllo al tatto del connettore USB-C durante la ricarica: quando il cavo è solo tiepido e quando preoccuparsi.

Il risultato è un calore più evidente, spesso percepibile anche sul retro del telefono e sull’ultima parte del cavo di ricarica. Pesano anche l’ambiente e certe abitudini. Un iPhone lasciato sul cruscotto, vicino a una finestra al sole o sotto una coperta disperde male il calore. Una custodia spessa, magari in silicone rigido o con inserti magnetici, può trattenerlo più a lungo.

Può succedere anche dopo un aggiornamento di iOS: per alcune ore, a volte per un paio di giorni, il sistema lavora in background per sistemare foto, messaggi e app. “Scalda più del solito”, dicono spesso gli utenti. Se però tutto torna normale quando si smette di usare app pesanti o si toglie la cover, non c’è un segnale immediato di pericolo.

Odore di bruciato, deformazioni e ricarica a scatti: i segnali da non ignorare

Il problema vero arriva quando il connettore USB-C diventa troppo caldo da toccare, quasi scottante. Oppure quando si sente odore di bruciato, di plastica fusa o di componente elettrico surriscaldato. In quel caso l’iPhone va scollegato subito dalla presa, senza tirare il filo con forza: meglio afferrare l’alimentatore e staccarlo dal muro, poi lasciare raffreddare tutto su una superficie non infiammabile.

Bisogna guardare anche i dettagli, quelli che spesso si notano solo dopo: plastica ingiallita, connettore piegato, rivestimento tagliato, fili interni scoperti, piccole crepe vicino all’innesto. Sono segnali da non prendere alla leggera. Altro campanello d’allarme è la ricarica intermittente: il telefono che “attacca e stacca”, vibra più volte o mostra messaggi di protezione termica.

iOS può sospendere per un periodo la ricarica se la temperatura è troppo alta. Apple indica l’uso ideale del dispositivo entro temperature ambientali controllate, e il sistema interviene proprio per evitare danni alla batteria. Se il problema si ripete con lo stesso cavo o con lo stesso alimentatore, l’accessorio va sostituito. Senza aspettare che peggiori.

Accessori certificati e controlli prima di ricollegare l’iPhone

Prima di rimettere in carica il telefono, conviene controllare tre cose: cavo USB-C, alimentatore e porta dell’iPhone. Il connettore deve entrare bene, senza gioco e senza resistenza strana. La porta non deve avere polvere compatta, residui metallici o tracce scure. Se si vede sporco, meglio evitare aghi, graffette o oggetti appuntiti: una pulizia fatta male può rovinare i contatti interni. Anche la scelta degli accessori conta molto.

Cavi economici, falsi o senza standard chiari possono gestire male la corrente, soprattutto con alimentatori ad alta potenza. Per modelli e accessori compatibili è meglio puntare su prodotti originali Apple o su dispositivi con certificazioni adeguate, come MFi quando prevista o conformità USB-IF per gli accessori USB-C. Non è solo una questione di velocità: è una questione di stabilità elettrica.

Se un cavo scalda troppo anche con un altro alimentatore, va messo da parte. Se invece il problema compare con più cavi diversi, il sospetto può riguardare l’adattatore o la porta dell’iPhone. A quel punto è più prudente rivolgersi all’assistenza. La regola pratica resta semplice: tiepido è normale, bollente no.