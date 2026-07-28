Il cavo USB-B è l'alternativa a quello classico ma ti permette di risolvere il problema: pochi lo conoscono ma è fondamentale

Il cavo USB-B è nato insieme allo standard USB per collegare computer e periferiche in modo più semplice, evitando il vecchio caos di porte e adattatori differenti.

Oggi molti fanno fatica a riconoscerlo, abituati ai connettori più comuni e compatti, ma continua a essere molto usato su stampanti, scanner, mixer e apparecchi professionali, dove garantisce un collegamento stabile e affidabile anche quando il classico USB-A non è sufficiente.

Dalle origini dello standard: Type-A agli host, Type-B alle periferiche

Quando arrivarono le prime versioni dello standard USB, l’idea era semplice: fare ordine. Sulle scrivanie e dietro ai computer c’erano porte seriali, parallele e connettori proprietari di ogni tipo. Un groviglio poco pratico. Da una parte venne quindi introdotta la USB Type-A, la presa rettangolare che molti chiamano semplicemente “USB”. Dall’altra la USB Type-B, destinata alle periferiche.

La divisione era chiara: il computer faceva da host, mentre il dispositivo collegato riceveva dati e alimentazione. Non era una scelta di dettaglio. I cavi non erano reversibili e usare due estremità uguali avrebbe creato solo confusione, soprattutto in anni in cui installare una stampante voleva dire spesso cercare driver su CD, aspettare e riavviare il PC. Con la Type-A sul computer e la Type-B sulla periferica, il verso del collegamento era immediato. Un sistema semplice, ma efficace. E per molto tempo ha funzionato.

Il limite del formato quadrato tra telefoni, fotocamere e dispositivi portatili

Il limite della USB-B è emerso quando l’elettronica ha lasciato la scrivania. Lettori MP3, fotocamere digitali, videocamere compatte e poi smartphone avevano bisogno di porte più piccole, leggere, adatte a corpi sempre più sottili. Il connettore Type-B, con la sua forma quasi quadrata e più ingombrante, non era fatto per quel mondo.

Così sono arrivati prima il Mini-USB e poi il Micro-USB, il connettore trapezoidale rimasto per anni su telefoni, auricolari, power bank e accessori di ogni genere. Chi ha provato a inserirlo al buio, magari sul comodino, conosce bene il fastidio del verso sbagliato. Intanto, sui computer, la USB-A continuava a resistere. Sulle periferiche, invece, il mercato prendeva strade diverse. Anche per questo la USB Type-B è sembrata sparire: in realtà non era sparita, semplicemente non era più sui dispositivi usati ogni giorno dalla maggior parte delle persone.

Perché stampanti, scanner e apparecchi audio professionali scelgono ancora la Type-B

La USB-B è rimasta dove serviva davvero: sulle stampanti, sugli scanner, sugli hub, su molte interfacce audio, sui mixer e su diversi strumenti da studio. In questi casi contano più solidità, compatibilità e continuità di lavoro che dimensioni ridotte o design più moderno. Un tecnico audio, davanti a un mixer già installato in una sala prove, difficilmente cambia standard solo perché esiste una presa più recente. Se funziona e non crea problemi, resta lì.

La novità degli ultimi anni è stata la USB Type-C, compatta e reversibile, ormai presente su notebook, tablet e smartphone. Ma questo non ha mandato in pensione la Type-B. Anzi, oggi è facile trovare cavi USB-C a USB-B per collegare un MacBook recente a una vecchia stampante o a una scheda audio professionale. Costano poco e risolvono un problema concreto: far parlare dispositivi di generazioni diverse senza cambiare attrezzatura. Poco visibile, certo. Ma ancora fondamentale.