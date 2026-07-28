Il cavo USB-B è l'alternativa a quello classico ma ti permette di risolvere il problema: pochi lo conoscono ma è fondamentale

Raffaele Moauro
Pubblicato il 28 lug 2026
Il cavo USB-B è l'alternativa a quello classico ma ti permette di risolvere il problema: pochi lo conoscono ma è fondamentale

Il cavo USB-B è nato insieme allo standard USB per collegare computer e periferiche in modo più semplice, evitando il vecchio caos di porte e adattatori differenti.

Oggi molti fanno fatica a riconoscerlo, abituati ai connettori più comuni e compatti, ma continua a essere molto usato su stampanti, scanner, mixer e apparecchi professionali, dove garantisce un collegamento stabile e affidabile anche quando il classico USB-A non è sufficiente.

Dalle origini dello standard: Type-A agli host, Type-B alle periferiche

Quando arrivarono le prime versioni dello standard USB, l’idea era semplice: fare ordine. Sulle scrivanie e dietro ai computer c’erano porte seriali, parallele e connettori proprietari di ogni tipo. Un groviglio poco pratico. Da una parte venne quindi introdotta la USB Type-A, la presa rettangolare che molti chiamano semplicemente “USB”. Dall’altra la USB Type-B, destinata alle periferiche.

La divisione era chiara: il computer faceva da host, mentre il dispositivo collegato riceveva dati e alimentazione. Non era una scelta di dettaglio. I cavi non erano reversibili e usare due estremità uguali avrebbe creato solo confusione, soprattutto in anni in cui installare una stampante voleva dire spesso cercare driver su CD, aspettare e riavviare il PC. Con la Type-A sul computer e la Type-B sulla periferica, il verso del collegamento era immediato. Un sistema semplice, ma efficace. E per molto tempo ha funzionato.

Connettore USB Type-B vicino alla porta di una stampante, con estremità USB-A sul tavolo e laptop sullo sfondo

Un cavo USB Type-B pronto a collegarsi a una stampante, esempio di uno standard ancora comune nelle periferiche.

Il limite del formato quadrato tra telefoni, fotocamere e dispositivi portatili

Il limite della USB-B è emerso quando l’elettronica ha lasciato la scrivania. Lettori MP3, fotocamere digitali, videocamere compatte e poi smartphone avevano bisogno di porte più piccole, leggere, adatte a corpi sempre più sottili. Il connettore Type-B, con la sua forma quasi quadrata e più ingombrante, non era fatto per quel mondo.

Così sono arrivati prima il Mini-USB e poi il Micro-USB, il connettore trapezoidale rimasto per anni su telefoni, auricolari, power bank e accessori di ogni genere. Chi ha provato a inserirlo al buio, magari sul comodino, conosce bene il fastidio del verso sbagliato. Intanto, sui computer, la USB-A continuava a resistere. Sulle periferiche, invece, il mercato prendeva strade diverse. Anche per questo la USB Type-B è sembrata sparire: in realtà non era sparita, semplicemente non era più sui dispositivi usati ogni giorno dalla maggior parte delle persone.

Perché stampanti, scanner e apparecchi audio professionali scelgono ancora la Type-B

La USB-B è rimasta dove serviva davvero: sulle stampanti, sugli scanner, sugli hub, su molte interfacce audio, sui mixer e su diversi strumenti da studio. In questi casi contano più solidità, compatibilità e continuità di lavoro che dimensioni ridotte o design più moderno. Un tecnico audio, davanti a un mixer già installato in una sala prove, difficilmente cambia standard solo perché esiste una presa più recente. Se funziona e non crea problemi, resta lì.

La novità degli ultimi anni è stata la USB Type-C, compatta e reversibile, ormai presente su notebook, tablet e smartphone. Ma questo non ha mandato in pensione la Type-B. Anzi, oggi è facile trovare cavi USB-C a USB-B per collegare un MacBook recente a una vecchia stampante o a una scheda audio professionale. Costano poco e risolvono un problema concreto: far parlare dispositivi di generazioni diverse senza cambiare attrezzatura. Poco visibile, certo. Ma ancora fondamentale.

Ti consigliamo anche

Hai notato quegli strani rialzi sulla tua tastiera? Non sono certo lì per caso
Tutorial

Hai notato quegli strani rialzi sulla tua tastiera? Non sono certo lì per caso
Il pulsante TV segreto: premendolo, avrai accesso gratuito a oltre 30 canali immediatamente
Tutorial

Il pulsante TV segreto: premendolo, avrai accesso gratuito a oltre 30 canali immediatamente
Con questo trucco puoi copiare il testo sulle foto nel tuo telefono
Tutorial

Con questo trucco puoi copiare il testo sulle foto nel tuo telefono
Non sapevo che il sensore di impronte digitali potesse avviare app finché non ho scoperto questa funzione nascosta
Tutorial

Non sapevo che il sensore di impronte digitali potesse avviare app finché non ho scoperto questa funzione nascosta
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×