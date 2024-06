Il caffè buono come al bar di una volta con la macchina Icona Vintage De'Longhi (-45%)

La macchina del caffè espresso a pompa Icona Vintage, con la sua elegante finitura beige e dettagli cromati, è un perfetto connubio di stile retrò e funzionalità moderna. Dotata di una pressione di 15 bar e una caldaia in acciaio inox, garantisce un’estrazione del caffè ottimale per ottenere un espresso dal gusto ricco e aromatico.

Il cappuccino system è una delle caratteristiche distintive di questa macchina. Permette di miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma, ideale per le tue bevande al latte preferite come cappuccino e latte macchiato. Questa funzione ti consente di personalizzare la consistenza della schiuma secondo i tuoi gusti.

L’Icona Vintage è dotata di un porta filtro con dispositivo crema, che consente di utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E. La macchina è facile da usare, con tre semplici tasti per tutte le funzioni principali: accensione/spegnimento, preparazione di espresso e cappuccino.

Un’altra funzionalità utile è lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo, che aiuta a risparmiare energia. Il serbatoio d’acqua ha una capacità di 1,4 litri, è trasparente ed estraibile, facilitando il riempimento e la pulizia. Inoltre, la macchina è dotata di un pratico ripiano scaldatazze, per mantenere le tue tazze alla giusta temperatura.

Su Amazon, oggi, la macchina del caffè De’Longhi Icona Vintage viene scontata del 45% per un prezzo finale di 131,99€.