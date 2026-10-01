Il Bluetooth rimane attivo anche quando lo disattivi, questo diventa un problema enorme

Succede spesso anche quando l’utente è convinto di aver spento tutto dal pannello rapido. È una scelta pensata per rendere più precisa la posizione, facilitare la condivisione e aiutare a ritrovare i dispositivi. Ma può pesare su batteria, privacy e tracciamento quotidiano.

Disattivare Wi‑Fi e Bluetooth dal Centro di Controllo di iPhone o dalle impostazioni rapide di Android non significa sempre fermare ogni attività radio del telefono. Su iPhone, come spiega Apple nelle pagine di supporto, il pulsante del Centro di Controllo scollega accessori e reti, ma lascia attive funzioni come AirDrop, AirPlay, Apple Watch, servizi di localizzazione e Continuità.

Il Bluetooth, inoltre, può riattivarsi alle 5 del mattino successivo o dopo un riavvio. Per spegnerlo davvero bisogna passare da Impostazioni > Bluetooth e Impostazioni > Wi‑Fi. Su molti telefoni Android, invece, il comando rapido interrompe le connessioni wireless in corso, ma non sempre ferma le scansioni usate dai servizi di posizione. È lì, più che nell’interruttore blu o verde, che si nasconde una parte del consumo. Piccola, spesso. Ma continua.

Android e iPhone: le impostazioni che cercano ancora reti e dispositivi vicini

Su Android il punto da guardare è di solito Impostazioni > Posizione > Servizi di localizzazione. Qui compaiono Scansione Wi‑Fi e Scansione Bluetooth: se sono attive, il telefono può cercare punti di accesso e dispositivi vicini anche quando Wi‑Fi e Bluetooth risultano spenti. Serve a rendere più precisa la posizione, soprattutto nei centri commerciali, negli aeroporti, nelle stazioni della metropolitana o dentro gli edifici, dove il GPS fatica.

Uno smartphone con batteria quasi scarica accanto a router e accessori, per illustrare le scansioni Wi‑Fi e Bluetooth in background.

Nella stessa area c’è anche Precisione della posizione, il sistema con cui Google usa segnali wireless e identificatori a rotazione per migliorare la mappa di localizzazione condivisa. Se lo si disattiva, il telefono si affida di più a GPS e sensori, ma al chiuso la posizione può arrivare con meno rapidità. Su iPhone il funzionamento è meno separato: con i Servizi di localizzazione attivi, Apple indica che il dispositivo può inviare periodicamente informazioni su hotspot Wi‑Fi e celle telefoniche nelle vicinanze. Chi vuole escludere la rete di casa dai database di localizzazione può aggiungere “_nomap” alla fine del nome della rete del router, una convenzione riconosciuta sia da Google sia da Apple.

Fast Pair, Quick Share, AirDrop e reti di ritrovamento: cosa tenere acceso davvero

Non tutte le scansioni sono inutili. Fast Pair, per esempio, è il sistema che fa comparire sullo schermo Android la scheda per collegare al volo auricolari, smartwatch o altri accessori compatibili. Per funzionare richiede Bluetooth e posizione attivi, e si può gestire da Impostazioni > Google > Tutti i servizi > Dispositivi, disattivando la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze.

Sui telefoni Samsung Galaxy c’è anche una voce dedicata, Scansione dispositivi nelle vicinanze, raggiungibile da Impostazioni > Connessioni > Altre impostazioni di connessione: rileva accessori Bluetooth e Wi‑Fi in background, anche quando non si sta abbinando nulla. Poi ci sono Quick Share e AirDrop, comodi per inviare file in pochi secondi ma da tenere d’occhio: meglio limitare la visibilità a Contatti o spegnere la ricezione quando non serve.

Discorso a parte per le reti di ritrovamento, come Google Find Hub e Dov’è di Apple. Usano il Bluetooth per individuare telefoni, tag e oggetti smarriti grazie alla rete dei dispositivi vicini. Spegnerle riduce le scansioni, certo, ma vuol dire anche rinunciare a un aiuto prezioso se lo smartphone resta nello zaino, in taxi o sul tavolino di un bar.

La checklist per tagliare scansioni, tracciamento e consumi senza perdere le funzioni utili

Per molti utenti la soluzione più sensata non è spegnere tutto, ma disattivare quello che non si usa. Su Android conviene controllare Scansione Wi‑Fi, Scansione Bluetooth, Fast Pair, lo scanner dei dispositivi vicini sui Samsung Galaxy e, dove presente, la banda ultralarga UWB in Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione. Su iPhone, oltre a AirDrop e al Bluetooth per le singole app in Impostazioni > Privacy e sicurezza, si può verificare la voce Rete e wireless nei Servizi di sistema della localizzazione.

Occhio anche alle autorizzazioni: su Android 12 e versioni successive le app con permesso Dispositivi nelle vicinanze possono trovare e collegare accessori intorno al telefono. Il controllo passa da Sicurezza e privacy > Privacy > Gestione autorizzazioni. Per le reti di recupero, una via di mezzo è impostare Find Hub su una modalità meno partecipativa, se disponibile, mantenendo però la possibilità di rintracciare il proprio dispositivo. Infine, vale la pena verificare che il telefono usi un indirizzo MAC casuale sulle reti Wi‑Fi: non aumenta da solo l’autonomia, ma riduce il tracciamento tra reti diverse. Meno scansioni inutili, meno esposizione. E qualche punto percentuale di batteria che, a fine giornata, può fare comodo.