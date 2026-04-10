Il ban delle VPN in Russia si ritorce contro: app bancarie KO e caos pagamenti

La guerra ai VPN in Russia non è più solo una questione tecnica o politica. È diventata qualcosa di molto più concreto, visibile e quotidiano.

Negli ultimi giorni Mosca ha intensificato le misure contro i VPN, strumenti utilizzati da milioni di cittadini per aggirare restrizioni e accedere a servizi e piattaforme bloccate. Il risultato, però, non è stato solo il contenimento della navigazione “non autorizzata”.

Secondo quanto riportato da fonti internazionali, i nuovi sistemi di filtraggio introdotti per intercettare e bloccare il traffico VPN avrebbero provocato un effetto domino sui sistemi di pagamento digitali, causando disservizi diffusi nelle app bancarie e nei servizi elettronici.

In alcuni casi, la situazione è diventata paradossale: tornelli della metropolitana aperti senza pagamento e attività costrette a tornare al contante per continuare a lavorare.

Un segnale chiaro di quanto l’infrastruttura digitale moderna sia interconnessa e vulnerabile quando si interviene su un singolo elemento.

Pavel Durov attacca: “Un fallimento clamoroso”

A intervenire pubblicamente è stato anche Pavel Durov, che ha commentato la vicenda senza mezzi termini.

Secondo il fondatore di Telegram, il tentativo di bloccare i VPN avrebbe innescato direttamente il problema, trasformandosi in un “massiccio fallimento bancario”.

Durov ha anche sottolineato un altro dato significativo: nonostante gli sforzi del governo, decine di milioni di russi continuano a utilizzare servizi come Telegram proprio grazie ai VPN.

Un messaggio che suona quasi come una sfida: più si stringe il controllo, più cresce la capacità degli utenti di aggirarlo.

Il blocco dei VPN non è un episodio isolato, ma parte di una strategia più ampia. Negli ultimi mesi, la Russia ha accelerato il processo di controllo dell’ecosistema digitale, limitando l’accesso a piattaforme occidentali e promuovendo alternative nazionali.

Le autorità hanno chiesto anche alle grandi aziende tech locali di identificare e bloccare gli utenti che utilizzano VPN, con scadenze e possibili sanzioni per chi non si adegua.

L’obiettivo è chiaro: ridurre al minimo le vie di accesso “esterne” e spingere cittadini e imprese verso un internet controllato, sempre più simile a un sistema chiuso.

Il problema reale: quando il controllo rompe il sistema

Il punto più interessante, però, non è politico ma tecnico. Il caso dimostra che intervenire su reti complesse può avere conseguenze imprevedibili.

I VPN non sono utilizzati solo per aggirare la censura, ma anche per motivi legittimi: sicurezza, lavoro, connessioni aziendali. Bloccarli in modo aggressivo significa rischiare di interrompere anche flussi essenziali, come quelli delle transazioni finanziarie.

E infatti è proprio quello che sembra essere successo: i filtri pensati per colpire il traffico “non desiderato” hanno finito per intercettare anche quello legittimo.

Una partita ancora aperta

Nel frattempo, la situazione si è in parte stabilizzata, ma il segnale resta. Da una parte c’è uno Stato che prova a rafforzare il controllo digitale. Dall’altra, milioni di utenti che continuano a trovare modi per restare connessi. Nel mezzo, c’è un sistema fragile, dove ogni intervento può avere effetti imprevisti.

E forse è proprio questo il nodo più delicato: quando la tecnologia diventa terreno di scontro, non sempre è chi la usa a pagarne il prezzo più alto. A volte è l’intero sistema a incepparsi, anche dove nessuno se lo aspetta.