Il 78% delle persone usa la lampadina sbagliata in camera da letto: non è colpa del cucino o del materasso se dormi male

Se la luce è troppo fredda, il cervello riceve un segnale molto simile a quello del giorno e fa più fatica a prepararsi al riposo. Il tema, rilanciato da BGR in un approfondimento pubblicato il 16 settembre 2026, parte da un gesto banale: comprare una lampadina al supermercato o in ferramenta senza guardare la temperatura colore sulla confezione. E invece, tra watt, sigle e gradi Kelvin, può passare una parte della qualità del riposo notturno.

Il corpo segue un ritmo circadiano, cioè un orologio interno regolato soprattutto dall’alternanza tra luce e buio. Di giorno, la luce chiara e intensa aiuta a restare svegli e reattivi. La sera, al contrario, il calo della luminosità e i toni più caldi favoriscono la produzione di melatonina, l’ormone che dice all’organismo che è ora di rallentare. “La luce è uno dei principali sincronizzatori biologici”, spiegano da anni i ricercatori del sonno. E non è un dettaglio.

Il guaio arriva quando, alle 21 o alle 22, la camera viene illuminata come un ufficio in piena mattina. Il cervello non legge quella scena come un invito al riposo. La interpreta come luce diurna, resta più attivo e può rendere più difficile addormentarsi, anche quando la stanchezza c’è. Capita spesso: libro sul comodino, telefono messo da parte, tutto pronto per dormire. Ma la luce fredda continua a tenere svegli.

Il rischio delle lampadine “daylight” da 5000K in camera da letto

Sulle confezioni delle lampadine la temperatura colore è indicata in Kelvin: più il valore è basso, più la luce è calda; più sale, più la luce diventa fredda. Le lampadine chiamate “daylight”, di solito intorno ai 5000K o anche oltre, fanno una luce bianca, netta, con molte componenti blu. Possono andare bene in cucina, in garage, su una scrivania dove serve vedere con precisione. In camera da letto, però, rischiano di diventare un problema.

Una luce calda sul comodino contrasta con un bagliore freddo sullo sfondo, tema centrale nella scelta della lampadina per dormire meglio.

Molti le comprano in pacchi multipli e le montano ovunque, convinti che una luce più chiara sia sempre la scelta migliore. Non è così. In una stanza da letto, soprattutto la sera, una lampadina da 5000K può mandare al sistema nervoso il messaggio sbagliato: resta sveglio, concentrato, pronto. Secondo le indicazioni degli esperti di igiene del sonno, l’effetto può essere un addormentamento più lento e un riposo meno continuo. Con quella sensazione, al mattino, di non aver recuperato davvero.

La scelta più semplice: luce calda o soft white intorno ai 2700K

La soluzione più immediata non richiede apparecchi costosi né lavori in casa. Basta scegliere lampadine warm white o soft white, con una temperatura intorno ai 2700K. Sono quelle dalla luce gialla, più morbida, vicina al tono di una candela o di un tramonto. Non fanno miracoli, certo. Ma aiutano a creare un ambiente più adatto alla sera.

In pratica, una lampada da comodino con luce calda permette di leggere qualche pagina senza trasformare la camera in una sala d’attesa. Cambia anche l’effetto visivo: meno riflessi duri sulle pareti, meno contrasto, meno sensazione di “luce da lavoro”. Chi fatica ad addormentarsi dovrebbe partire da qui, prima ancora di comprare accessori per controllare il riposo: leggere le etichette, cercare 2700K, evitare la scritta “daylight” nella zona notte. Un gesto semplice. Eppure spesso dimenticato.

Lampadine smart e automazioni: la camera che si prepara al sonno

Le lampadine smart aggiungono una possibilità in più: cambiare intensità e temperatura colore durante la giornata. Luce più chiara al mattino, più ambrata la sera. Con app, Wi-Fi o Bluetooth si può impostare una routine automatica: alle 19 luce più morbida, alle 21 tono caldo, prima di dormire luminosità più bassa. Senza doverci pensare ogni volta.

Il vantaggio non è solo tecnologico. È anche una questione di abitudine. Una camera che cambia luce in modo graduale accompagna il corpo verso il riposo, un po’ come succede fuori quando il sole cala e l’ambiente perde brillantezza. Le piattaforme più diffuse per la smart home permettono di programmare scenari serali, anche legati all’orario del tramonto. “Lo imposto una volta e poi non lo tocco più”, raccontano molti utenti nelle recensioni dei prodotti più comuni, da Philips Hue a Govee. La regola, però, resta la stessa: la sera meglio una luce calda, bassa, non invasiva. Per dormire meglio, a volte, basta svitare la lampadina giusta.