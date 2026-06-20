Ikea presenta il colpo di genio dell'estate: la mini cassa Bluetooth più potente di uno stereo che entra in borsa a 5 euro

Il nome è KALLSUP e si tratta della nuova cassa Bluetooth portatile di Ikea, un cubotto di appena sette centimetri per lato che sta comodamente in una mano e scivola senza problemi in una borsa o in uno zaino. Disponibile nelle colorazioni bianco, verde lime e rosa shocking, viene proposta a un prezzo che fa parte del suo fascino: 4,95 euro, vale a dire meno di una pizza. La ricarica avviene tramite ingresso USB-C, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a nove ore, sufficienti a coprire un’intera giornata all’aperto.

A rendere il prodotto più interessante della media non è però la singola cassa, bensì ciò che accade quando se ne mettono insieme diverse. KALLSUP è infatti pensata come un modulo: è possibile abbinare più unità identiche — fino a un centinaio — per creare un vero e proprio sistema di amplificazione o un effetto stereo, senza bisogno di alcuna app e ricorrendo soltanto a una semplice combinazione di tasti.

Ikea questa volta ha la soluzione per l’estate

È questo il dettaglio che giustifica la promessa di un suono capace di andare oltre quello di un impianto tradizionale: l’oggetto vale non solo per ciò che è, ma per la sua attitudine a comporsi in configurazioni personalizzabili, secondo la stessa logica modulare che Ikea applica a cucine e cabine armadio.

Il dispositivo era stato mostrato per la prima volta al CES di Las Vegas, una delle vetrine tecnologiche più importanti al mondo, dove aveva sorpreso proprio per il volume generato a fronte di dimensioni così contenute. A firmarne il progetto è il designer Ola Wihlborg, che ha raccontato di aver puntato su una forma compatta ma capace di restituire un suono pieno e chiaro, facilmente adattabile a qualsiasi ambiente. C’è anche un risvolto industriale che vale la pena segnalare: dopo anni di collaborazione con Sonos, da cui erano nati i precedenti prodotti audio del marchio svedese, KALLSUP rappresenta il primo dispositivo musicale sviluppato in autonomia.

In Italia la cassa ha fatto il suo esordio con un certo anticipo rispetto ai piani, e sul sito ufficiale la versione bianca risulta già acquistabile al prezzo consigliato, con consegna a domicilio o ritiro in negozio, mentre le altre tinte dovrebbero aggiungersi in un secondo momento. Un paio di accortezze restano d’obbligo prima dell’acquisto: il cavo USB-C e l’alimentatore non sono inclusi nella confezione e vanno eventualmente procurati a parte. Resta il fatto che, a una cifra del genere, l’idea di costruirsi un piccolo impianto sonoro mettendo in fila più cubi colorati ha un che di irresistibile, soprattutto in vista dei mesi più caldi.