Addio cavi ovunque, Ikea ha la soluzione che stavamo aspettando e costa solo 15 euro

Ikea porta in Italia e negli altri mercati europei la lanterna solare Solvinden, una luce da esterno pensata per terrazzi, balconi e giardini. Costa 14,99 euro e promette una cosa semplice: illuminare le sere d’estate senza prese, prolunghe e cavi in giro. Si ricarica di giorno, si accende quando fa buio e si mette dove serve, anche in un vaso o lungo un’aiuola. Una soluzione piccola, ma concreta. Chi ha mai provato a preparare una cena all’aperto alle 20.30, con il tavolo ancora da sistemare, sa bene quanto possa fare comodo.

Il pannello solare è nascosto nella cupola: ecco come funziona

Il dettaglio più interessante della Solvinden Ikea è il pannello solare nascosto dentro la cupola sferica. Una scelta furba, perché lascia il design pulito e permette alla lampada di caricarsi durante il giorno. Non va collegata alla corrente. Non serve cercare una presa esterna vicino al tavolo, alla ringhiera o al vaso. Si pianta nel terreno, si mette dove prende sole e fa il suo lavoro.

Secondo quanto indicato dal rivenditore, la lanterna usa una sorgente LED alimentata da una batteria interna, ricaricata dalla luce solare. Il principio è quello ormai comune nell’illuminazione solare da esterno: il piccolo modulo fotovoltaico accumula energia nelle ore di luce e la restituisce la sera. Funziona meglio, ovviamente, se resta in un punto ben esposto. Se finisce in un angolo sempre in ombra, sotto tende o balconi superiori, la resa può calare.

Il disegno richiama un po’ certe lampade arrotondate degli anni Settanta, ma senza l’ingombro visivo di un corpo illuminante tradizionale. Verde scuro, stelo sottile, cupola compatta. In terrazza non invade la scena. Però si fa notare.

Si accende da sola al buio e fa una luce calda, da esterno vissuto

La lanterna solare Ikea ha un sensore per l’accensione automatica al buio. Quando cala la luce naturale, il LED parte da solo, senza interruttori e senza telecomandi. Una funzione comoda soprattutto nei punti di passaggio, dove ci si accorge sempre troppo tardi che manca una luce. Basta pensare a chi entra ed esce dal balcone con piatti, sedie e bicchieri in mano.

La luce è descritta come calda e accogliente. Quindi non serve per illuminare a giorno un cortile, né per sostituire un faro o una plafoniera potente. È più una luce d’atmosfera: rende più leggibile un angolo verde, il bordo di un vaso grande, una piccola zona relax. Morbida, discreta. Da balcone vissuto, non da cantiere.

Sul fronte dei consumi, il vantaggio è evidente: non pesa sulla bolletta e aggiunge un punto di illuminazione decorativa senza toccare l’impianto elettrico. Per chi vive in affitto, o semplicemente non vuole bucare muri e montare canaline, non è poco. Anche perché negli spazi esterni dei condomìni le prese non sono quasi mai dove servirebbero.

Altezza regolabile: dove metterla tra vasi, aiuole e giardino

Un altro aspetto pratico è l’altezza regolabile, che rende la Solvinden più versatile dei classici paletti solari da giardino. Si può infilare in un vaso alto, tra le piante aromatiche, in una fioriera sul balcone oppure direttamente nel terreno, lungo un’aiuola o vicino a un vialetto. La regolazione aiuta anche a non farla sparire tra le foglie.

Su una terrazza cittadina, per esempio, può stare dietro una lavanda, accanto a un rosmarino o dentro una composizione di graminacee ornamentali. In giardino può funzionare come luce di accompagnamento vicino a una seduta bassa o lungo un camminamento. Non serve un tecnico. Non serve una prolunga che attraversa il pavimento.

Il fatto di poterla spostare facilmente è forse il suo lato più domestico. Una sera si cena vicino alla parete? Si mette lì. Il giorno dopo bisogna liberare spazio per i bambini o per le piante appena rinvasate? Si sfila e si riposiziona. Dettagli, certo. Ma in un balcone da sei metri quadrati fanno la differenza.

Costa 14,99 euro: durata dichiarata e alternative per i vialetti

Il prezzo indicato da Ikea per la Solvinden è di 14,99 euro. Come sempre, per offerte e disponibilità conviene controllare il sito o il punto vendita prima dell’acquisto. La durata dichiarata della sorgente LED arriva fino a 25.000 ore, un dato in linea con molti prodotti LED per uso domestico e decorativo. La durata reale, però, dipende dall’esposizione, dall’uso e dalle condizioni esterne.

Chi deve illuminare non un singolo vaso, ma un intero percorso, può trovare anche alternative economiche: set da più lampade solari da giardino, spesso venduti online, pensati per vialetti, bordi prato e ingressi. Alcuni modelli dichiarano certificazioni come IP44, cioè una protezione contro spruzzi d’acqua e corpi solidi di piccole dimensioni. Un dettaglio da non sottovalutare, soprattutto se le luci restano fuori durante temporali estivi o notti umide.

La proposta Ikea resta interessante per chi cerca una soluzione singola, discreta e pronta all’uso. Costa poco, non richiede lavori e risolve il problema più banale dell’illuminazione da terrazzo: portare luce dove una presa non c’è. Senza cavi tra i piedi. E senza trasformare il balcone in un groviglio di prolunghe.