Ikea lancia il suo secondo store dove svende tutti i prodotti: adesso il risparmio è veramente totale

Chi vuole liberarsi di una mensola, di un divano o di una scrivania Ikea potrà pubblicare un annuncio online, indicare il punto di ritiro e trattare con altri utenti. Con qualche garanzia in più: controllo delle foto, prezzo suggerito e pagamento protetto.

Il nuovo servizio parte con una formula semplice, molto vicina a quella dei normali siti di annunci. Il venditore carica le foto del mobile Ikea usato, scrive una descrizione, sceglie il prezzo e indica dove l’oggetto può essere ritirato. La differenza è nell’accesso: in questa prima fase la piattaforma è riservata ai membri Ikea Family, il programma fedeltà del gruppo.

Si potrà vendere di tutto, dal piccolo complemento d’arredo ai mobili più ingombranti. Una libreria Billy, un tavolo da cucina, una poltrona che non trova più posto in casa. Nell’annuncio vanno indicate condizioni, misure e disponibilità per il ritiro. Pochi passaggi, almeno sulla carta.

Per Ikea, l’operazione si inserisce nel percorso già avviato sul riuso e sulla circolazione dei prodotti dopo il primo acquisto. Il nuovo marketplace, però, non manda in pensione il programma di riacquisto già esistente. Lo affianca. È una strada in più per chi preferisce vendere direttamente a un altro cliente, invece di riportare il mobile all’azienda.

Foto controllate e prezzo consigliato prima di andare online

A rendere diverso il servizio rispetto ai portali di annunci più comuni è il ruolo di Ikea nella fase di pubblicazione. Le immagini caricate dai venditori vengono controllate dal partner Ingka NB AB, società legata al gruppo Ingka, principale franchising retail del marchio Ikea.

Un venditore fotografa un mobile usato in casa per pubblicare un annuncio su un marketplace dell’usato.

Dopo la verifica, il venditore riceve anche un prezzo consigliato. Non è una stima obbligatoria, ma un’indicazione utile per orientarsi, soprattutto quando non è facile capire quanto possa valere un mobile usato. Alla fine, comunque, decide chi vende: può alzare o abbassare la cifra in base allo stato del prodotto, alla richiesta e alla fretta di chiudere la vendita.

L’obiettivo è avere annunci più chiari e ridurre il rischio di inserzioni poco trasparenti. Resta però una vendita tra privati. La descrizione del prodotto, le condizioni reali del mobile e l’organizzazione del ritiro dipendono da venditore e acquirente. Un mercato dell’usato, insomma, ma con qualche filtro in più.

Commissione del 5% per chi compra e pagamento protetto

Per chi vende, l’uso del marketplace Ikea è gratuito. A pagare è l’acquirente, con una commissione di servizio del 5% sul prezzo di acquisto. In cambio, secondo quanto indicato dalla piattaforma, viene prevista una forma di protezione per l’acquirente.

Il denaro non passa subito al venditore. La somma resta bloccata fino a quando chi compra non conferma di aver ricevuto l’oggetto. È un passaggio pensato per ridurre contestazioni e problemi nelle vendite tra privati, soprattutto quando il ritiro avviene lontano dai negozi e senza la presenza del personale Ikea.

Il pagamento passa attraverso un fornitore di servizi di pagamento certificato, così da dare alla compravendita una cornice più sicura. Una volta conclusa l’operazione, il venditore può scegliere come incassare: accredito sul conto bancario oppure credito Ikea. Ed è proprio su questa seconda opzione che l’azienda ha previsto un incentivo per il lancio.

Credito Ikea con bonus del 15% e partenza dal 14 ottobre 2026

Chi sceglie di ricevere il ricavato sotto forma di credito Ikea ottiene, nella fase iniziale, un bonus del 15% sull’importo della vendita. Se un mobile viene venduto a 100 euro, per esempio, il credito può salire a 115 euro. Ikea precisa però che si tratta di un’offerta a tempo limitato, senza indicare nei materiali disponibili una data di scadenza definitiva.

Il marketplace è già online e i primi annunci sono visibili. Secondo il sito ufficiale, l’esperienza di acquisto degli articoli di seconda mano partirà dal 14 ottobre 2026 in Germania, dove il servizio viene provato come nuova opzione per rivendere prodotti Ikea usati.

Per ora non ci sono dettagli su un possibile arrivo in altri Paesi, Italia compresa. La Germania permette comunque a Ikea di testare il modello su un mercato ampio e già abituato alla compravendita digitale tra privati. Il messaggio è chiaro: anche un mobile già montato, smontato e spostato da una casa all’altra può rientrare nel circuito del marchio.