IKEA con pochi euro ti salva dalle bollette elettriche costose: tutti dovrebbero prenderlo

Tra le novità IKEA dedicate alla casa smart ce n’è una che punta direttamente su uno dei temi più sentiti nei mesi freddi: il controllo dei consumi.

Si tratta di un accessorio semplice da installare, pensato per rendere più intelligente la gestione del riscaldamento stanza per stanza. Il prezzo contenuto lo rende particolarmente interessante, soprattutto per chi vuole ridurre gli sprechi senza intervenire sull’intero impianto.

Che cosa fa LILJEBAGGE, la valvola per radiatori compatibile con Matter

La nuova LILJEBAGGE è, in parole semplici, una manopola smart per termosifoni. Si monta al posto della valvola tradizionale del radiatore e permette di regolare meglio la temperatura, senza dover scaldare tutte le stanze allo stesso modo. Il punto forte è la compatibilità con Matter, lo standard che consente a dispositivi di marchi diversi di funzionare insieme nella stessa casa connessa.

La valvola nasce per lavorare con la piattaforma IKEA e con l’hub DIRIGERA, ma dalle informazioni di prodotto risulta gestibile anche con sistemi molto diffusi come Google Home e Apple Casa. Sul piccolo display integrato si vede la temperatura impostata. E, se serve, si può sempre intervenire a mano, girando la manopola come su un normale termosifone. Una soluzione discreta, facile da capire, ma utile soprattutto nelle case dove alcune stanze restano vuote per molte ore.

Controllo stanza per stanza: app, automazioni e sensori per consumare meno

Il vantaggio di una valvola termostatica intelligente sta tutto nella gestione stanza per stanza. Dal telefono si può abbassare la temperatura in camera durante il giorno, tenerla più alta in soggiorno la sera o spegnere il riscaldamento in una stanza usata poco. IKEA punta proprio su questo: meno sprechi, più controllo e nessun lavoro sull’impianto.

Con l’app e le automazioni della casa connessa si può programmare il calo della temperatura quando si esce, oppure far partire il riscaldamento poco prima del rientro. È quel tipo di funzione che cambia le abitudini senza farsi notare. Se collegata ai sensori IKEA, la valvola può regolarsi con maggiore precisione, per esempio in base alla presenza in una stanza o ad altre condizioni rilevate dal sistema domestico. Il risparmio reale, però, dipende da isolamento, abitudini e costo dell’energia. Una cifra valida per tutti non esiste.

Prezzo e disponibilità: debutto in Svezia, Paesi Bassi da gennaio

A rendere interessante LILJEBAGGE è soprattutto il prezzo. Nello store online svedese di IKEA la valvola intelligente per radiatori è già visibile, anche se non ancora ordinabile, a 199 corone svedesi, circa 18 euro al cambio attuale. Una cifra bassa per un accessorio smart home compatibile con Matter, specie se messa a confronto con altri prodotti simili già in vendita in Europa.

Per ora, però, il dispositivo non compare ancora nello store olandese. IKEA ha fatto sapere che l’arrivo nei Paesi Bassi è previsto per gennaio, mentre il prezzo locale non è stato confermato. Per l’Italia, al momento, non ci sono indicazioni ufficiali né sulla distribuzione né sui tempi di lancio. Chi usa già DIRIGERA, Google Home o Apple Casa dovrà quindi aspettare. La strada, però, sembra segnata: portare il controllo smart del riscaldamento in una fascia di prezzo davvero accessibile.