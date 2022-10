Forse non tutti sanno che IKEA, probabilmente la più famosa multinazionale in fatto di vendita di mobili, arredo e oggettistica per la casa, è presente anche su Amazon. Certo, a disposizione non c’è l’intero catalogo, ma le proposte non mancano.

Ci sono ad esempio diversi prodotti che potrebbero far comodo nel tuo studio o sulla tua scrivania, da utilizzare con iPhone, MacBook, iMac, iPad e device simili. Alcuni sono venduti e spediti da Amazon, altri invece coinvolgono venditori di terze parti. Di seguito trovi alcuni suggerimenti.

Bräda – Supporto per PC

Bergenes – supporto in bambù per smartphone e tablet

Micke, scrivania 73 x 50

Navlinge – Faretto LED

Grimar – Supporto verticale in legno per tablet