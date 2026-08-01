Ikea, altro che mobili: è questo il gioiello tech che non puoi lasciarti sfuggire

Tra i prodotti più apprezzati di questa linea c’è la lampada NYMÅNE, una lampada da scrivania dal design essenziale che nasconde, nella propria base, un caricatore wireless e una porta USB integrata. Un oggetto che, più di altri, dimostra come Ikea sia riuscita a inserire tecnologia utile nella quotidianità senza stravolgere l’estetica pulita che da sempre contraddistingue i suoi prodotti.

Il funzionamento è tanto semplice quanto efficace: chi possiede uno smartphone compatibile con la ricarica wireless può appoggiarlo direttamente sulla base della lampada per ricaricarlo, senza dover cercare cavi o districare prese multiple sulla scrivania. Grazie alla porta USB integrata, è inoltre possibile ricaricare un secondo dispositivo in contemporanea, una soluzione pensata per chi lavora o studia con più oggetti connessi sulla stessa postazione.

Ikea, il gioiello tech che tutti stanno comprando

Dal punto di vista della compatibilità, NYMÅNE è certificata Qi e funziona con tutti gli smartphone e i dispositivi dotati di questo standard, inclusi i modelli Apple a partire da iPhone 8 e quelli Samsung a partire dal Galaxy S6. La lampada dispone inoltre di un braccio e una testa regolabili, che permettono di orientare la luce esattamente dove serve, offrendo un’illuminazione diretta particolarmente indicata per la lettura o il lavoro di precisione. Va segnalato che la lampadina è venduta separatamente: Ikea consiglia un modello LED con attacco GU10 per la versione europea.

Il prezzo è probabilmente l’aspetto più sorprendente: NYMÅNE è proposta a 9,95 euro, un costo nettamente inferiore rispetto a molti caricatori wireless da scrivania venduti separatamente sul mercato, tenendo conto che nel prezzo è già compresa anche la lampada stessa. Le recensioni raccolte sul sito Ikea confermano l’apprezzamento per il rapporto qualità-prezzo, con diversi utenti che sottolineano quanto sia comodo poter caricare il telefono e usare la luce come due funzioni indipendenti, senza dover moltiplicare gli oggetti sul piano della scrivania.

NYMÅNE si inserisce in una strategia più ampia che Ikea sta portando avanti da tempo nel campo della tecnologia domestica accessibile: l’azienda ha infatti già lanciato basi di ricarica integrate in altri mobili, tavolini e comodini, oltre a una gamma crescente di dispositivi smart home compatibili con lo standard Matter, pensati per integrarsi con gli ecosistemi più diffusi come Apple Home, Google Home e Alexa. Un percorso che conferma come il colosso svedese punti sempre più a coniugare design, funzionalità e accessibilità economica anche sul fronte della tecnologia di uso quotidiano.

Chi cerca soluzioni simili senza necessariamente sostituire la propria lampada da scrivania può orientarsi anche verso i supporti di ricarica wireless standalone proposti da Ikea, con prezzi che partono da 4,95 euro per le basi più semplici fino a modelli più strutturati da 59,95 euro pensati per postazioni con più dispositivi da ricaricare contemporaneamente. La logica alla base di tutta la gamma resta però la stessa vista con NYMÅNE: integrare la ricarica senza fili in oggetti che si userebbero comunque, evitando di aggiungere ulteriori accessori sparsi sulla scrivania o sul comodino.

Le recensioni più dettagliate lasciate dagli acquirenti, raccolte anche a distanza di mesi dall’acquisto, confermano la tenuta nel tempo del prodotto: c’è chi segnala di utilizzarla quotidianamente da oltre un anno apprezzando in particolare la possibilità di caricare contemporaneamente smartphone e tablet grazie alla combinazione tra base wireless e porta USB. Un dettaglio che, unito al prezzo contenuto, rende NYMÅNE una delle proposte più citate quando si parla di piccoli oggetti Ikea capaci di sorprendere per il rapporto tra utilità reale e investimento richiesto.