Identico a quello Apple ma costa meno di 6 euro: basta leggere i dettagli

Action propone uno Smartfinder Fresh ’n Rebel a 5,95 euro, compatibile con Android e iPhone, ma con alcune differenze importanti rispetto ai tracker più avanzati.
Action propone uno Smartfinder Fresh ’n Rebel a 5,95 euro, compatibile con Android e iPhone, ma con alcune differenze importanti rispetto ai tracker più avanzati.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 4 ott 2026
Identico a quello Apple ma costa meno di 6 euro: basta leggere i dettagli

Un piccolo localizzatore da meno di 6 euro promette di aiutare a ritrovare chiavi, portafoglio e zaino senza spendere quanto per un AirTag.

Si tratta dello Smartfinder Fresh ’n Rebel proposto da Action a 5,95 euro, con un’offerta valida fino al 6 ottobre. Funziona sia con Android sia con iPhone e si presenta come un’alternativa economica per gli oggetti di tutti i giorni. Prima di comprarlo, però, c’è un dettaglio tecnico importante da conoscere.

Meno di 6 euro fino al 6 ottobre: prezzo, disponibilità e colori

Il prodotto in promozione è lo Smartfinder di Fresh ’n Rebel, marchio conosciuto soprattutto per accessori audio, speaker, cuffie e piccoli dispositivi per smartphone. Da Action viene venduto a 5,95 euro, prezzo indicato nell’offerta valida fino al 6 ottobre 2026, salvo disponibilità nei singoli negozi e possibili variazioni locali.

Un dettaglio non da poco: a queste cifre non è così comune trovare localizzatori compatibili con più sistemi. Il dispositivo arriva in cinque colori: nero, bianco, blu, rosa e viola. È compatto e ha già una anella, quindi si può usare subito come portachiavi, senza comprare custodie o supporti a parte.

Lo agganci alle chiavi di casa o dell’auto e, di fatto, te ne dimentichi. Il paragone più immediato resta quello con l’AirTag di Apple, che ha reso popolari questi accessori. Qui però cambia il prezzo, e cambia anche il pubblico: non solo utenti iPhone, ma anche chi usa uno smartphone Android e cerca un modo economico per tenere d’occhio gli oggetti di tutti i giorni.

Funziona con Android e iPhone: la posizione si controlla dalle app Google e Apple

Il punto forte dello Smartfinder Fresh ’n Rebel è la compatibilità con Android e iOS. Secondo quanto indicato nell’offerta, il localizzatore può funzionare con le app di localizzazione di Google e Apple, permettendo di vedere sullo smartphone la posizione dell’accessorio e quindi dell’oggetto a cui è agganciato.

Portachiavi con localizzatore rotondo nero su un tavolo, con portafoglio, zaino e due smartphone vicini

Un localizzatore tipo AirTag agganciato alle chiavi accanto a smartphone, portafoglio e zaino, per ritrovare gli oggetti di tutti i giorni.

In pratica, lo si associa al telefono e si controlla dove si trova una borsa, un mazzo di chiavi o un portafoglio. Per molti basta questo: sapere se lo zaino è rimasto in ufficio, in auto o a casa.

La compatibilità con entrambi i sistemi pesa anche per un altro motivo. In molte famiglie convivono iPhone e smartphone Android, e comprare un localizzatore legato a un solo mondo può diventare scomodo. Un dispositivo più “universale”, pur con qualche limite tecnico, evita almeno una parte del problema.

Niente UWB: cosa aspettarsi davvero con chiavi, zaini e portafogli

C’è però un dettaglio da leggere bene prima dell’acquisto: questo Smartfinder non usa la tecnologia UWB, cioè Ultra Wideband. Tradotto: non offre la ricerca di precisione al centimetro presente su alcuni localizzatori più avanzati, compresi certi dispositivi pensati per gli ecosistemi Apple o Android di fascia più alta.

Nell’uso di tutti i giorni ci si deve quindi aspettare una localizzazione utile, ma non millimetrica. Per ritrovare le chiavi lasciate in una stanza, capire se il portafoglio è rimasto in ufficio o controllare l’ultima posizione nota di uno zaino, può andare bene. Diverso il discorso per chi vuole indicazioni direzionali precise, distanza esatta e guida passo passo dentro casa: in quel caso servono modelli più costosi e con componenti più completi. Il prezzo, però, racconta già il compromesso.

A meno di 6 euro, lo Smartfinder Fresh ’n Rebel punta a chi cerca un localizzatore semplice, economico e compatibile con più telefoni, non un vero sostituto tecnico dell’AirTag. Basta saperlo prima: per gli oggetti di ogni giorno può avere senso, purché non ci si aspetti la precisione dei tracker più evoluti.

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