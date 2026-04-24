IA negli auricolari: Anker annuncia una grande novità, avrai i 'superpoteri'

Nel settore dell’audio personale, dove ogni dettaglio conta e lo spazio a disposizione è sempre meno, l’innovazione non passa più solo da design o materiali.

Questa volta Anker prova a intervenire alla radice, lavorando su ciò che normalmente resta invisibile: il chip. Si chiama Thus ed è pensato per portare l’intelligenza artificiale direttamente dentro cuffie e auricolari, senza passaggi esterni.

I nuovi auricolari IA

L’idea è semplice da raccontare, meno da realizzare. Con un’architettura chiamata Compute-in-Memory, memoria e calcolo vengono uniti nello stesso spazio fisico. In pratica, i dati non devono più “viaggiare” tra componenti separate per essere elaborati.

Questo riduce i tempi di risposta e, soprattutto, i consumi. Un aspetto decisivo in dispositivi così piccoli, dove ogni milliwatt fa la differenza.

Il punto non è solo tecnico. Negli auricolari, tutto deve funzionare in modo continuo e senza margine di errore: la batteria dura poche ore, il calore va gestito, le dimensioni non permettono compromessi.

Inserire funzioni avanzate, come quelle legate all’intelligenza artificiale, è sempre stato complicato proprio per questi limiti. Con Thus, Anker prova a rendere sostenibile questo passaggio, spostando l’elaborazione direttamente sul dispositivo.

La prima applicazione concreta riguarda le chiamate. Il sistema, chiamato Clear Calls, utilizza più microfoni insieme a sensori a conduzione ossea per distinguere la voce dell’utente dai rumori esterni. Non si limita a “tagliare” i suoni, ma li riconosce e li separa. Il risultato, almeno sulla carta, è una voce più pulita anche in ambienti difficili, come mezzi pubblici o strade trafficate.

Tutto in locale

Il cambiamento più interessante, però, è un altro. Tutto avviene in locale. Niente cloud, niente passaggi su server esterni. Questo significa risposte più immediate, ma anche un controllo maggiore sui dati. In un momento in cui la gestione delle informazioni personali è sempre più delicata, è un dettaglio che pesa.

Va detto che molte tecnologie audio lavorano già senza connessione, soprattutto per la cancellazione del rumore. Qui però il livello è diverso: l’intelligenza artificiale entra direttamente nel processo, rendendo il sistema più adattivo. Non è solo una funzione che si attiva, ma qualcosa che reagisce in tempo reale.

Il debutto è previsto per il 21 maggio, quando Anker presenterà i primi dispositivi con questo chip. Non ci sono ancora molti dettagli sui modelli, ma è chiaro che si partirà dalle cuffie, per poi estendere la tecnologia ad altri prodotti.

Resta da capire quanto tutto questo sarà percepibile nell’uso quotidiano. Perché al di là delle specifiche, è lì che si gioca tutto: nella differenza tra una chiamata disturbata e una chiara, tra un audio che regge e uno che cede dopo pochi minuti.

Se Thus manterrà le promesse, il cambiamento non sarà appariscente, ma si farà sentire. Non tanto nelle caratteristiche dichiarate, quanto nel modo in cui questi dispositivi accompagneranno l’uso di tutti i giorni, senza chiedere attenzione ma funzionando meglio. Ed è spesso lì che si capisce se una tecnologia ha davvero fatto un passo avanti.