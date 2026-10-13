I vecchi lettori MP3 sono una miniera d'oro: i modelli comuni che oggi valgono una fortuna

Un vecchio lettore MP3 dimenticato in un cassetto potrebbe nascondere un valore inatteso, ma riconoscere i modelli interessanti richiede attenzione a dettagli spesso trascurati.

Il mercato dell’elettronica vintage sta riportando alla luce dispositivi che hanno segnato gli anni Duemila. Tra annunci online e interesse dei collezionisti, le cifre possono sorprendere, ma non raccontano sempre il prezzo effettivamente pagato. Prima di valutare un lettore MP3 usato, c’è un aspetto da considerare con cura.

Dal cassetto a eBay: perché i vecchi lettori MP3 sono tornati desiderabili

Per chi ascoltava musica fuori casa nei primi anni Duemila, il lettore MP3 era un compagno di tutti i giorni. Entrava nella tasca dei jeans, si collegava al computer con un cavo USB e portava con sé intere raccolte di brani, molto prima che lo smartphone rendesse tutto più facile. Poi, come spesso succede, quei dispositivi sono spariti.

Qualcuno è rimasto in una scrivania, altri sono finiti in cantina, altri ancora tra i rifiuti elettronici. Proprio questa dispersione oggi rende più appetibili gli esemplari ancora in circolazione, soprattutto se funzionanti e completi. “Chi li cerca non compra solo un dispositivo, compra un pezzo della propria adolescenza digitale”, scrivono spesso i venditori specializzati in elettronica vintage negli annunci.

È lo stesso meccanismo già visto con vecchi telefoni cellulari, console portatili e lettori di cassette: non conta soltanto l’uso, conta il ricordo. E con i lettori MP3 vintage pesa anche la storia di quegli anni, quando Apple, Sony, Microsoft, Creative, Samsung e iRiver si sfidavano per decidere come avremmo ascoltato musica fuori casa.

Rio, Zune, Walkman e iRiver: i modelli più ricercati e le quotazioni attuali

Tra i nomi più seguiti dai collezionisti c’è il Diamond Rio PMP300, presentato da Diamond Multimedia il 15 settembre 1998 e considerato uno dei primi lettori digitali di massa. Aveva 32 MB di memoria, abbastanza per una decina di brani, e al lancio costava 200 dollari. Poche settimane dopo, la Recording Industry Association of America provò a bloccarne la vendita, temendo le conseguenze sulla musica digitale. Perse la battaglia legale. Oggi alcuni annunci su eBay arrivano a circa 1.100 euro, soprattutto quando il lettore è completo e ben tenuto.

Più recente, ma molto cercato, è il Sony Network Walkman NW-HD3, con 20 GB di memoria, supporto MP3 nativo e fino a 30 ore di autonomia: un esemplare ancora sigillato viene proposto intorno ai 580 euro. Il precedente Sony NW-HD1, primo Walkman Sony con hard disk, si trova invece intorno ai 200 euro. All’epoca pagò il limite della conversione obbligatoria dei brani nel formato ATRAC.

Il Microsoft Zune 30, lanciato nel 2006 con radio FM, schermo da 3 pollici e condivisione wireless dei brani, può arrivare a 200 euro, a seconda delle condizioni. È ricordato anche per la “Zunepocalypse” del 31 dicembre 2008, quando un bug legato all’anno bisestile bloccò temporaneamente i dispositivi. Il iRiver iHP-120, con hard disk Toshiba da 20 GB, corpo in magnesio e supporto Ogg Vorbis, viene proposto fino a 180 euro. Il Creative Nomad Jukebox Zen Xtra, rivale diretto dell’iPod, viaggia invece intorno ai 100 euro per gli esemplari usati, mentre alcuni Samsung Yepp arrivano a richieste vicine ai 230 euro.

Scatola, accessori e sigilli: cosa fa davvero salire il prezzo per i collezionisti

Per i collezionisti di elettronica vintage, a fare la differenza sono quasi sempre i particolari. Un lettore MP3 usato, magari con qualche graffio sul display o con la batteria da controllare, può avere un certo valore, ma resta entro limiti più bassi. Lo stesso modello con scatola originale, manuali, cavi, cuffie e software di installazione può salire parecchio.

Gli esemplari ancora sigillati, quando spuntano, giocano un campionato a parte: sono rari perché questi dispositivi venivano comprati per essere usati, non per restare chiusi in una vetrina. Serve comunque prudenza. Le cifre negli annunci sono prezzi richiesti, non sempre somme davvero pagate, e il mercato può cambiare in fretta.

Prima di svuotare un cassetto o mettere in vendita un vecchio Walkman digitale, conviene verificare modello esatto, memoria, stato della batteria e accessori presenti. Un graffio può pesare. Una scatola intatta, invece, può fare la differenza.