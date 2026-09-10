I vecchi gadget tech che tutti avevamo e che oggi stanno tornando di moda e valgono una fortuna

Il motivo è semplice: aziende e marchi storici hanno capito che la nostalgia, se aggiornata con Bluetooth, app e schermi a colori, può diventare un prodotto di oggi. Non basta tirare fuori un vecchio oggetto dal cassetto. La ricetta è un’altra: lasciare forme, suoni e gesti che tutti riconoscono, aggiungendo funzioni pensate per chi vive tra smartphone, cloud e accessori connessi.

Il caso più facile da riconoscere è il Tamagotchi On, nuova versione del cucciolo virtuale creato nel 1996 da Aki Maita e Akihiro Yokoi per Bandai. In pochi anni era diventato uno dei simboli dell’infanzia anni Novanta. La versione aggiornata, arrivata negli Stati Uniti nell’agosto 2019 con un prezzo indicativo di 59,99 dollari, ha tenuto il famoso “bip” di richiamo — quello che molti ricordano ancora, non sempre con affetto — ma ha aggiunto uno schermo lcd a colori da 2,5 pollici, connessione Bluetooth e un’app per iOS e Android.

Il piccolo animale digitale può incontrare altri personaggi, sposarsi, partecipare a eventi e usare i punti Gotchi, la valuta interna del gioco. C’è anche il “Tama hotel”, dove lasciare il pet quando non si può badare a lui: dieci punti Gotchi all’ora, non proprio un regalo. Sulla stessa linea si muove il C64 Mini, riedizione in formato ridotto del Commodore 64, arrivata sul mercato nel 2017 con collegamento Hdmi, joystick classico e 64 giochi già installati, da “California Games” a “Impossible Mission”.

Bluetooth, app e display a colori: così i vecchi cult restano attuali

Il punto, per questi prodotti, non è rifare il passato al millimetro. È renderlo comodo da usare oggi. Il cubo di Rubik connesso Giiker Supercube i3S, per esempio, conserva la forma del rompicapo inventato nel 1974 dall’ungherese Ernő Rubik, ma dentro ha sensori e collegamento Bluetooth con smartphone e tablet. L’app registra i tempi, segue i progressi e può anche suggerire le mosse per arrivare alla soluzione.

Gadget rétro su una scrivania moderna, tra mini computer e smartphone, per raccontare la nostalgia che diventa tecnologia smart.

La stessa idea torna in oggetti più piccoli, quasi da scrivania. La Flip Clock digitale, ispirata agli orologi a palette degli anni Cinquanta e Sessanta, sostituisce il vecchio meccanismo con un display lcd retroilluminato a led che imita il cambio delle cifre. Un dettaglio, certo. Ma il revival passa proprio da lì: l’effetto visivo resta familiare, mentre l’elettronica diventa più semplice, meno fragile e più economica.

Console, robot e arcade domestici: il gaming rétro parla ai nostalgici digitali

Nel mondo del gioco, il ritorno del rétro gaming ha trovato spazio sia tra chi ha conosciuto le prime console portatili, sia tra i più giovani, che le guardano come oggetti di design. Le mini console ispirate ai Game & Watch di Nintendo riprendono il formato compatto e la grafica essenziale, ma offrono librerie con oltre cento titoli in stile 8-bit, spesso già caricati. Niente cartucce, niente cavi in giro. Si accende e si gioca.

Anche Emiglio Robot, prodotto da Giochi Preziosi tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, è tornato in una versione aggiornata. Il nuovo modello usa un “bracciale cosmico” per riconoscere i movimenti del bambino, parlare con voci diverse e mostrare espressioni facciali grazie a occhi e bocca mobili. Più che un semplice giocattolo, diventa un ponte tra il robot domestico immaginato allora e l’interattività a cui i bambini sono abituati oggi.

Poi ci sono le Mini Arcade Machine, piccoli cabinati da casa con schermo a colori e centinaia di giochi installati. Sono pensati per chi ricorda le sale giochi, ma non ha spazio — né budget — per un cabinato originale. Dimensioni ridotte, joystick minuscolo, atmosfera subito riconoscibile. Manca solo il rumore della moneta che cade.

Polaroid, Casio e Technics: design d’epoca e funzioni moderne per tutti i giorni

Il ritorno del vintage non riguarda solo i videogiochi. La Polaroid Snap Touch 2.0 riprende l’idea della fotografia istantanea e la porta nel digitale: sensore da 13 megapixel, display touchscreen, video in alta definizione, Bluetooth, app dedicata e stampa con tecnologia Zink Zero Ink su supporti 2 x 3 pollici con retro adesivo. La magia della foto che esce subito resta. In più, adesso, si può salvare tutto su microSD.

Tra gli accessori da polso, Casio ha rilanciato il fascino dei suoi modelli più riconoscibili con il G-Shock GMWB5000GD-9: cassa metallica, design rétro e funzioni moderne. Ricarica solare, luci led, collegamento Bluetooth allo smartphone e aggiornamento dell’ora tramite segnali radio. Sembra arrivare dagli anni Ottanta, ma ragiona come un dispositivo connesso.

Infine, il Technics SL-1200 mk7 ha riportato al centro il giradischi che dal 1972 accompagna dj e appassionati di vinile. La nuova versione conserva il braccio a S, il cursore della velocità e l’impostazione da club, ma aggiunge un motore rinnovato, controllo tramite microcomputer, luce led per la puntina e rotazione anche inversa. Qui la nostalgia non è solo una questione di estetica: è un modo per continuare a usare strumenti fisici in un’epoca dominata dal digitale.