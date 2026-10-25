I tuoi Airpods hanno una data di scadenza e dovresti controllare

Ma dietro quella comodità c’è un limite molto concreto: batterie minuscole, componenti sigillati e una durata che dipende, più di quanto si pensi, da uso, ricarica e manutenzione.

Quando Apple presentò i primi AirPods, nel 2016, l’accoglienza non fu tutta applausi. Lo stelo bianco sembrò strano, quasi buffo. Le battute si sprecarono. Poi, nel giro di pochi anni, quel disegno è diventato uno standard, imitato da molti produttori. Gli auricolari senza fili, separati tra loro, i cosiddetti true wireless, hanno cambiato gesti ormai quotidiani: una telefonata per strada, una riunione in metropolitana, la musica durante una corsa, tutto con la custodia in tasca e senza cavi da districare.

La famiglia, intanto, è cresciuta. Al modello base si sono aggiunti gli AirPods Pro, con gommini in-ear e cancellazione del rumore, e gli AirPods Max, cuffie over-ear pensate per un ascolto più avvolgente. Secondo Forbes, il settore accessori di Apple avrebbe numeri tali da poter competere, se fosse una società a sé, con molte aziende della lista Fortune 500. È il segno di quanto pesino oggi gli AirPods: non più solo un accessorio per iPhone, ma un prodotto con una sua identità precisa.

Batterie sigillate e usura chimica: il punto debole degli auricolari true wireless

La comodità degli AirPods ha però un costo tecnico. In ogni auricolare c’è una batteria agli ioni di litio molto piccola, chiusa dentro il corpo del dispositivo. Non si raggiunge facilmente, non si cambia in modo semplice. Lo stesso vale per la custodia di ricarica. Con il tempo, la chimica delle celle si consuma: l’autonomia scende, le ricariche diventano più frequenti e, a un certo punto, usarli tutti i giorni diventa meno pratico. Di solito non c’è un guasto secco. È un calo lento, quasi impercettibile, finché non diventa evidente.

Auricolari true wireless e strumenti di pulizia su un tavolo, con una scatola di vecchi cavi sullo sfondo.

Il problema non riguarda solo Apple. Tocca tutto il mercato degli auricolari true wireless. La corsa a farli sempre più piccoli lascia poco spazio alle riparazioni, e cambiare la batteria non è come farlo, almeno in parte, su altri dispositivi. Così molti utenti finiscono per comprare un nuovo paio di auricolari anche quando altoparlanti e chip funzionerebbero ancora. Il paradosso è tutto qui: prodotti avanzati, usati ogni giorno, ma con poche possibilità di manutenzione nel lungo periodo.

Ricarica, pulizia e cerume: le mosse che fanno durare di più gli AirPods

Per allungare la vita degli AirPods, il primo punto è la ricarica. Gli esperti di batterie consigliano, in generale, di evitare lunghi periodi allo 0% o al 100%, perché entrambe le situazioni stressano le celle. Nella vita di tutti i giorni non si può sempre essere precisi, è chiaro. Ma lasciare gli auricolari scarichi per settimane in un cassetto, oppure tenerli sempre collegati alla corrente, non aiuta. Quando possibile, una carica intermedia è la scelta più prudente.

Poi c’è la pulizia degli auricolari, spesso trascurata. Gli AirPods stanno a contatto diretto con l’orecchio e, con l’uso, possono raccogliere cerume, polvere e residui sulla griglia audio o sui gommini dei modelli Pro. Il risultato può essere un volume più basso, un suono meno pulito o, nei casi peggiori, qualche malfunzionamento. Un cotton fioc asciutto, uno stuzzicadenti usato con mano leggera e un po’ di alcol isopropilico su un panno possono bastare. Senza esagerare con i liquidi. Meglio poco, e con pazienza.

Apple, nelle sue indicazioni di supporto, raccomanda di non immergere gli AirPods in acqua e di evitare detergenti aggressivi. Una pulizia leggera ma costante, magari una volta alla settimana per chi li usa tutti i giorni, spesso è sufficiente per evitare incrostazioni e cali di resa. “Sembravano rotti, invece erano solo sporchi”: nei negozi di assistenza è una frase che i tecnici sentono spesso. Un dettaglio piccolo, ma decisivo.

Fine vita e riciclo: perché gli AirPods non vanno buttati nella spazzatura

Quando gli AirPods arrivano davvero a fine vita, la cosa peggiore è gettarli nell’indifferenziata. Dentro ci sono batterie al litio, circuiti stampati, plastiche, metalli e componenti minuscoli: materiali che devono essere trattati nel modo giusto. Secondo il Global E-waste Monitor, realizzato anche con il contributo dell’UNITAR, i rifiuti elettronici nel mondo hanno raggiunto decine di milioni di tonnellate l’anno, mentre i livelli di riciclo restano ancora troppo bassi rispetto a quanto viene prodotto.

Gli auricolari true wireless sono tra gli oggetti più difficili da recuperare, proprio perché piccoli e sigillati. Per questo farli durare anche solo uno o due anni in più significa ridurre nuovi acquisti, nuovi imballaggi e nuovi scarti. Quando non funzionano più, la strada corretta è portarli in un centro comunale di raccolta dei RAEE oppure verificare i programmi di ritiro disponibili negli Apple Store e presso i rivenditori autorizzati. Non risolve tutto, certo. Ma è il modo più concreto per evitare che un prodotto nato per semplificare la vita di tutti i giorni diventi troppo presto un altro rifiuto elettronico.